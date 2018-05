Konstanz Neuer Blick auf ein altes Handwerk: Wie ein Konstanzer Unternehmen weltweit erfolgreich in der Optikerbranche wurde

Serie Gründerzeit: Das Start up You Mawo stellt mit einer speziellen 3D-Lasertechnik maßgeschneiderte Brillen her. Konstanz, sagen die Gründer, bietet jungen Unternehmen gute Bedingungen

Bei erfolgreichen Unternehmen gibt es meist eine Anekdote, wie alles begann. Sebastian Zennetti könnte diese erzählen: Als er anfing, maßgeschneiderte Brillen herzustellen, konnte er sich noch kein Lager leisten. Rief ein Kunde mit einem Bestellwunsch an, musste Zennetti irgendwo auf der Landstraße zwischen München und Lauingen anhalten, den Kofferraum seines Kleinwagens aufmachen und sagen: "Moment, ich schaue kurz nach".

Heute, gut drei Jahre später, steht er in dem Lager in den Räumen des Technologiezentrums Konstanz und überlegt, wie er weiter expandiert. Nebenan wäre noch Platz, demnächst werden die Wände eingerissen. Das Geschäft läuft, vergangenes Jahr hatte das junge Unternehmen 800 Prozent Wachstum, berichtet Zenetti. 42 Mitarbeiter arbeiten bei You Mawo an den Standorten in Konstanz und München. Das Unternehmen hat den German Design Award und den bayerischen Innovationspreis gewonnen und erreichte den zweiten Platz des Deutschen Mittelstandspreises „Hidden Champion“ des Nachrichtensenders N-TV.

Es gibt maßgeschneiderte Anzüge – warum also nicht auch maßgeschneiderte Brillen?

"Manchmal wache ich schon auf und denke: krass. Jetzt hast du Verantwortung für so viele Mitarbeiter." Zennetti weiß, das zu schnelles Wachstum auch gefährlich sein kann. "Wir wollen keine Blase aufbauen. Die Firma ist so aufgebaut, dass wir gesund wachsen können", sagt Zennetti zwischen hunderten Behältern mit Brillengestellen. Er und seine Mitgründer hatten einen guten Blick dafür, was heutzutage gefragt ist: Individuelle Produkte. Das Unternehmen stellt maßgefertigte Brillen her, die individuell auf das Gesicht ihres Trägers zugeschnitten werden. Kunden können zwischen verschiedenen Grunddesigns wählen und lassen dann bei einem Optiker ihr Gesicht mit einem Tablet scannen.

Brillen werden mit spezieller Lasertechnik gefertigt

Die Entwickler von Youmawo haben ein Programm entwickelt, mit dem man das Gesicht des Kunden erfassen und mit diesen Perimetern ein individualisiertes Modell herstellen kann, damit die fertige Brille perfekt sitzt. Aus Polyamid, einem speziellen Plastik, entsteht dann das Gestell. Dafür wird eine spezielle Technik verwendet. Ein Laser schießt auf die Bereiche des Polyamid-Pulvers, die fest werden sollen. So entsteht die zuvor vom Computer berechnete perfekte Passform. Das übrige Pulver wird gereinigt und kann wiederverwendet werden. "Das ist auch nachhaltiger als in einer herkömmlichen Produktion", erklärt Zennetti.

Die Köpfe hinter You Mawo

Für die Unternehmensgründung vor drei Jahren hatten sich die richtigen Vier gefunden: Sebastian Zennetti ist Augenoptikermeister - hier ist er im Scan der You Mawo-App zu sehen.

Stephan Grosz hatte als IT-Fachmann schon auf der ganzen Welt gearbeitet.

Designer Daniel Miko kommt ebenfalls aus der Optikerbranche...

Und Daniel Szabo ist Volks- und Betriebswirt.

"Der Optik-Markt ist deshalb spannend, weil sich da seit 100 Jahren nichts verändert hatte", erklärt Zennetti. Aber einfach einen Online-Shop für Brillen aufzumachen? "Das hätte nicht funktioniert", antwortet Zennetti. "E-Commerce machen gerade alle". Stattdessen haben die Jungs etwas gemacht, von dem anfangs alle sagten: das geht nicht. "Und wir haben es einfach gemacht. Das ist Start-up Kultur. Und die wollen wir uns erhalten."

Partner in Taipeh und Brisbane

Inzwischen arbeitet Youmawo mit Optikern aus ganz Europa zusammen, aber auch mit Geschäften im taiwanesischen Taipeh und australischen Brisbane. "Natürlich bin ich gespannt, wie es weitergeht", sagt Zennetti, der erst vor kurzem auf einem Unternehmer-Treffen in Brüssel war, bei dem auch über die Zukunft der Arbeit gesprochen wurde. Die Verheißungen von Start-ups – flache Hierachien, familiäre Atmosphäre, flexible Arvbeitszeiten – all das sei auch in größeren Unternehmen machbar, so Zennetti. Im Technologiezentrum Konstanz haben die Jungunternehmer aber vorerst einen perfekten Standort gefudnen. "Das Konzept Technologiezentrum und die Unterstützung der Stadt ist gut.", sagt er. "Es ist wie ein kleiner Campus". Konstanz, so der gebürtige Lauinger, sei kein Standort für produzierendes Gewerbe. "Aber für Unternehmen wie uns". Warum hat sich You Mawo entschieden, gerade hierher zu kommen? "Die Lebensqualität hier ist extrem hoch", antwortet Zennetti. "Und was wollen wir zum Beispiel in Berlin? Da gibt es tausende Start ups. Wir sind lieber hier."