Konstanz Neue grüne Doppelspitze im Konstanzer Gemeinderat

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Grünen Liste geht künftig mit einer Doppelspitze zu Werke. Was den Bundesgrünen ihr Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt sind, sind den Konstanzern Stephan Kühnle und Christiane Kreitmeier.

Laut der Pressemeldung der Fraktion werden die beiden als gleichberechtigte Fraktionssprecher die FGL nach Außen vertreten und die fraktionsinterne Zusammenarbeit koordinieren. „Da die Aufgaben im Gemeinderat in den letzten Jahren stetig zugenommen hat, macht eine Arbeitsaufteilung für uns Sinn, denn die Gemeinderatstätigkeit ist und bleibt ein Ehrenamt“, sagt Christiane Kreitmeier. „Wir wollen, dass auch in Zukunft Menschen in verschiedenen Lebenslagen in Erwägung ziehen können, für ein solches Mandat zu kandidieren.“

Der Wechsel an der Spitze hat bei der Freien Grünen Liste gute Tradition. Jedes Jahr zum 1. Oktober wählt die FGL den oder die neuen Fraktionssprecher. Peter Müller-Neff gibt sein Amt demnach zum 1. Oktober ab, seinen Stellvertreterin war Anne Mühlhäuser. "Bei anderen Fraktionen geht es vielleicht etwas strikter zu", sagt Peter Müller-Neff. "Bei uns aber ist es lockerer. Ich finde es gut, dass jeder irgendwann einmal diese Aufgabe übernimmt." Der parteilose ehemalige Lehrer sieht die Bundesgrünen noch aus einer anderen Sicht als Vorbild: "In Berlin stehen Mann und Frau mit jeweils 50 Prozent an der Spitze. Das ist jetzt bei uns auch so. Das kann man nur für gut heißen."

Die Wahl des Duos an der Spitze fiel einstimmig aus. "Wir waren uns da schnell einig und es gab keine Einwände." In der Pressemeldung der FGL beschreibt sich die Fraktion als "vielfältig. Vier Frauen und sechs Männer im Alter von 28 Jahren bis 74 Jahren aus unterschiedlichen Berufsgruppen von Gesundheit, Handwerk, Bildung und Journalismus. Da ist es nicht immer einfach eine gemeinsame Position zu finden, aber gute Diskussionen haben wir allemal.“

Die FGL versucht, die Arbeit in der Fraktion so aufzuteilen, dass sich jedes Gemeinderatsmitglied im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten einbringen kann. Das erfordert Flexibilität und eine gute Kommunikation sowie die Bereitschaft aller Fraktionsmitglieder sich regelmäßig gegenseitig zu vertreten. So werden sich Kreitmeier und Kühnle nicht nur die Aufgaben des Fraktionssprechers aufteilen, sondern auch thematische Schwerpunkte haben. Stephan Kühnle ist überzeugt: „Mit der Doppelspitze praktizieren wir einModell der Zukunft, das mit Jobsharing zu vergleichen ist. Solche Modelle möchten wir auch in den Führungspositionen der Stadtverwaltung ausprobieren. Nur wenn die Stadt solche Modelle ausprobiert und unterstützt, wird sie eine attraktive Arbeitgeberin bleiben.“

Das neue Führungsduo