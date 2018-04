Konstanz Neue Ferienwohnungen in Konstanz? Sozialdemokrat Herbert Weber will den Riegel vorschieben

Neue Ferienwohnungen in Konstanz? Sozialdemokrat Herbert Weber will den Riegel vorschieben

Weber stößt im Gemeinderat eine spannende Diskussion über Zweit- und Ferienwohnungen an. Er will sie über Bebauungspläne künftig ausschließen

Die Stadt Konstanz braucht keine neuen Zweit- und Ferienwohnungen, dieser Auffassung ist der SPD-Stadtrat Herbert Weber. Er regte im Gemeinderat an, sie künftig unter anderem über Festlegungen im Bebauungsplan auszuschließen. Nach Erkenntnissen Webers gibt es in Konstanz rund 720 Zweit- und etwa 500 Ferienwohnungen. Würden diese ordentlich vermietet, dann hätten rund 2000 Bürger Wohnraum, rechnete Weber vor. Auch im Sinne des Sparens von Flächen wären Beschränkungen sinnvoll.

Wohnraumbeauftragter für Konstanz?

Jürgen Faden von den Freien Wählern würde einer Reduktion von Ferien- und Zweitwohnungen zustimmen, nicht aber Verboten. Er plädiert zudem dafür, künftig deutlich höher zu bauen. Er verstehe gar nicht, warum es immer Kritik hagle, wenn einer mal richtig in die Höhe bauen wolle. Stephan Kühnle von der Freien Grünen Liste sieht die Zeit gekommen für einen Wohnraum-Beauftragten in Konstanz nach Tübinger Vorbild. Seine Fraktion werde sich einsetzen, dass dafür Gelder in den Haushalt 2019/20 fließen. Bei CDU-Mann Roger Tscheulin stieß die Forderung auf Unverständnis. "Ein Wohnraumbeauftragter schafft keine Wohnungen." Er würde deshalb eher neue Stellen im Planungsamt begrüßen. Gabriele Weiner (Junges Forum) wies auf die meist gar nicht erfassten Räume hin, die privat auf Übernachtungsportalen angeboten werden. Sie geht davon aus, dass sich der Trend zu solchen Betten für Feriengäste kaum stoppen lässt.

46 000 Wohnungen in Konstanz

Anlass für die Debatte war eine Statistik zum Gebäude- und Wohnungsbestand in Konstanz. Demnach gibt es für rund 85 000 Einwohner etwa 46 000 Wohnungen. So großstädtisch Konstanz manchmal wirkt, bei den Wohnungen trifft dies nicht immer zu. Bei mehr als der Hälfte der Wohngebäude handelt es sich nach Erhebungen der Konstanzer Statistiker um Ein- oder Zweifamilienhäuser. In 41 Prozent aller Wohngebäude befindet sich nur eine Wohnung. Vier Prozent der Wohnhäuser umfassen 13 oder mehr Wohnungen. 55 Prozent der Wohnungen sind in Gebäuden mit mindestens sieben oder mehr Wohnungen. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner betragt nach dieser Statistik 41,8 Quadratmeter. Den meisten Wohnraum beanspruchen Menschen in Wallhausen (54 Quadratmeter).

Mangel an Bauland

OB Uli Burchardt stellte mit Blick auf die Zahlen fest: Nie in der jüngeren Geschichte der Stadt sei so wenig gebaut worden wie in den Nuller-Jahren. Selbst, wenn die Stadt nun voll aufs Gas trete, werde sie kaum noch die Hälfte im Vergleich zu den Boomjahren erreichen. Von 1960 bis 1969 wurden in Konstanz rund 8600 Wohnungen hochgezogen, von 1970 bis 1979 waren es rund 7800 Wohnungen, in den neun Jahren ab 2000 gerade 3000. Heute gehöre der Mangel an Bauland zu den Baubremsen. Stadtrat Kühnle sagte, heute werde mit ganz anderer Qualität gebaut.