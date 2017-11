Konstanz Neue Einfahrt zum Parkhaus Marktstätte: Löst sie den Stau auf oder erzeugt sie nur Lärm und Abgase?

Vor dem Parkhaus Markstätte stehen sich ein- und ausfahrende Autos gegenseitig im Weg. Jetzt will der Betreiber mit einer neuen Einfahrt ganz hinten in der schmalen Dammgasse reagieren. Doch die Anwohner laufen Sturm.

Ist es ein Beitrag, um das häufige Verkehrschaos an der Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus Markstätte zu verbessern? Oder eine Neuerung, die vor allem mehr Autos in den eigentlich beruhigten Bereich der historischen Altstadt bringt? Um die Zufahrt zu dem rund 300 Stellplätze großen Parkhaus deutet sich ein langwieriger Streit an, seit der Betreiber Pläne für eine neue Einfahrt vorgelegt hat. Im Kern sehen sie vor, Ausfahrt und Einfahrt zu trennen und die gesamte Dammgasse bis fast zum Hintereingang das Drogeriemarkts Müller zur Straße zu machen.

Was der Parkhaus-Betreiber will

Nach dem Willen des Parkhausbetreibers soll die Stadt gestattet, dass am hinteren Ende des Parkhauses eine Einfahrt neu gebaut wird. Die bisherigen zwei Spuren (eine rein, eine raus) sollen dann allein zum Ausfahren dienen. Die Schlange der wartenden Autos stünde dann in der Dammgasse. Das, so die Aussage des Betreibers, entspanne die Lage auf dem Bahnhofplatz. Weil der Bebauungsplan die Lage der Ein- und Ausfahrt aber am vorderen Ende der Dammgasse festschreibt, möchte er von der Stadt eine Ausnahmegenehmigung.

Was die Anwohner stört

Die Anwohner sind mit den Plänen überhaupt nicht einverstanden. Einer von ihnen ist Michael Hepp. Lärm und Abgase würden ohne Not in die Altstadt gebracht, sagt er. Und: Wenn die Zufahrt wieder einmal zugestaut ist, würden auch Rettungswege verstopft. Auch die Belieferung seines Geschäfts, aber auch des Drogeriemarkts werde massiv erschwert. Und Hepp fragt: "Wofür haben wir die Altstadt eigentlich verkehrsberuhigt, wenn wir jetzt den Verkehr wieder in die hintere Dammgasse holen?" Betroffen wären aber nicht nur Anlieger Hepp und seine Nachbarn. Auch die Verwaltung des Rosgartenmuseums in der Sigismundstraße wäre schwerer zu erreichen als bisher.

Wie das Thema in die Politik kam

Spätestens seit Hepp und andere Betroffene ihre Kritik auch an die Fraktionen des Gemeinderats gerichtet haben, hat das Thema auch eine politische Dimension. Das machten Aussagen von Stadträten am Donnerstagabend im Technischen und Umweltausschuss deutlich. Baurechtsamts-Leiter Andreas Napel stellt die Pläne dort vor. Die Stadt habe vom Parkhausbetreiber nun noch ein Lärm- und ein Verkehrsgutachten gefordert, sagte er – wie auch immer die Stadtverwaltung entscheide, müsse sie das gut begründen.

Warum die Stadt einen Prozess erwartet

Denn in beiden möglichen Fällen rechnet er mit einem Prozess: "Wenn wir die Genehmigung versagen, klagt der Parkhausbetreiber, wenn wir sie erteilen, klagen die Nachbarn", war sich Napel sicher. Die Fachleute im Rathaus könnten das Argument der Verkehrsentzerrung nachvollziehen, sagte er, allerdings seien auch andere Punkte zu beachten.

In der Politik genießt die Idee von mehr Verkehr in der Dammgasse wenig Sympathien, das wurde in der kurzen Aussprache bereits deutlich. Peter Müller-Neff (Freie Grüne Liste) sagte, es gehe auch um Städtebau und Verkehrspolitik – und aus beiden Gründen seien die Pläne abzulehnen. Auch Anselm Venedey (Freie Wähler) erklärte, die Stadt könne nicht im Ernst mehr Verkehr ins innere Zentrum ziehen wollen. Viel mitzureden hat die Politik allerdings nicht: Die Genehmigung des Vorhabens ist allein eine Sache der Verwaltung. Bis zu einer Entscheidung könnten aber noch etliche Wochen vergehen.

Parken im Zentrum

Am Konstanzer Altstadtring gibt es mehrere Parkhäuser, und nicht nur zum Parkhaus Marktstätte ist die Zufahrt überlastet: Auch am Fischmarkt und in der Bruderturmgasse (Zufahrt Augustinerplatz) sowie auf der Hafenstraße (Zufahrt Lago) staut es sich regelmäßig. In der Dammgasse hat das Parkhaus nach Angaben der Stadtverwaltung rund 300 Parkplätze. Etwas nach hinten versetzt gegenüber ist die Einfahrt zur (Kunden-) Tiefgarage der Sparkasse mit rund 60 Plätzen. Außerdem gibt es in der hinteren Dammgasse auch öffentliche oberirdische Stellplätze sowie eine kleinere private Garage mit acht Plätzen.