Diese Bemerkung blieb nicht ungehört: „Christoph Nix kann heute leider nicht dabei sein, er bewirbt sich irgendwo.“ Gesagt hat das Douglas Wolfsperger nach der Premiere seines Films „Scala Adieu – Von Windeln verweht“ im Stadttheater Konstanz.

Konstanz Der Film über die Schließung des Scala-Kinos in Konstanz feiert Premiere, einer der Hauptdarsteller sah sie sich aber nicht an

Es sollte wohl eine Erklärung sein, weshalb Theaterintendant Nix als Hausherr und Darsteller im Film nicht bei der Premiere zugegen war. Schnell schob Regisseur Wolfsperger mit einem Lächeln nach, Nix sei wohl „im Vatikan oder so unterwegs“.

Also alles nur ein Scherz um den umtriebigen Theatermann?

Nein, wie Recherchen des SÜDKURIER ergeben haben.

Tatsächlich treibt es den 64-Jährigen in Richtung eines vatikanartigen Zentrums. Zumindest, wenn man Schriftsteller und Autoren fragt. Denn Christoph Nix soll nach Informationen des SÜKDURIER von Mitgliedern des Schriftstellerverbands PEN gefragt worden sein, ob er sich im Mai zur Wahl für die Position des Generalsekretärs stelle.

Was ist PEN? PEN ist eine der bekanntesten Schriftstellervereinigungen weltweit, ihren Deutschland-Sitz hat sie in Darmstadt. Ob seine Reise ihn am vergangenen Wochenende tatsächlich nach Hessen führte und er das Gespräch mit PEN-Vertretern suchte? Hierüber hüllt sich der noch bis Frühjahr 2020 amtierende Theaterintendant in Schweigen.



Doch trotz der fehlenden Bestätigung – auch PEN Deutschland will sich offiziell noch nicht äußern – deuten Aussagen aus dem Konstanzer Kulturumfeld und der Schriftstellerszene darauf hin: Aus der Luft gegriffen war Douglas Wolfspergers Versprecher nicht.



Die Anzeichen verdichten sich, dass Nix bereit ist, sich bei der Mitgliederversammlung der Schriftstellervereinigung am 10. Mai zur turnusmäßigen Wahl des Generalsekretärs zu stellen. Seit 2017 wird die Position vom deutsch-spanischen Historiker und Autor Carlos Collado Seidel besetzt, er will dem Vernehmen nach jedoch nicht erneut antreten. Was sind die Aufgaben eines solchen Generalsekretärs? Unter PEN-Mitgliedern gilt die Wahl zum Generalsekretär als große Ehre. Dies im Übrigen im Wortsinn, denn die Aufgabe ist ein reines Ehrenamt. Wegen der Funktion als Sprachorgan in die Öffentlichkeit gilt der Posten als einflussreicher als der des Präsidenten – derzeit ist dies Regula Venske, die zuvor selbst Generalsekretärin war.



Diese sollten präsentieren und repräsentieren können, sagen Mitglieder gegenüber dem SÜDKURIER. Ein gehöriges Maß an Extrovertiertheit wird ebenso erwartet.



Auch wenn es um Christoph Nix zuletzt ruhiger geworden ist – keine worteichen Auseinandersetzungen mit Kulturbürgermeister Andreas Osner mehr, kein Zetern über die finanzielle Vernachlässigung des Theaters durch die Stadtverwaltung –, hat Nix nicht nur in Konstanz gezeigt: Den großen Auftritt beherrscht er. Was sind Anforderungen, die auf Nix als PEN-Generalsekretär zukämen? Einzige Hürde könnte sein, dass sich die PEN-Schriftsteller und -Autoren als Nachfolger von Collado Seidel offenbar ein literarisches Schwergewicht wünschen. Der studierte Jurist und gelegentlich praktizierende Rechtsanwalt Christoph Nix war bisher, mit wenigen Ausnahmen, weniger als Prosa-Autor denn als Verfasser von rechts- und theaterwissenschaftlichen Schriften bekannt. Hier muss er vor seiner möglichen Wahl also noch Zweifel an seiner Befähigung zerstreuen. Wäre die Arbeit als Theaterintendant nicht ein Hindernis für eine andere Aufgabe? In einen juristischen Konflikt mit der Aufgabe eines Amtsleiters der Stadt Konstanz käme Nix durch die Tätigkeit nicht – solange es bei einem tatsächlich unbezahlten Ehrenamt bleibt. Gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) müsste der bei der Stadtverwaltung angestellte Nix seinem Arbeitgeber eine unentgeltliche Nebentätigkeit nicht mitteilen.

Die Stadtverwaltung äußert sich nicht und verweist auf "eine Personalangelegenheit"

Anders gelagert wäre der Fall, wenn die Generalsekretärs-Stelle vergütet würde. Dann wäre Nix laut TVöD verpflichtet, die Tätigkeit seinem „Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen“. Die Stadtverwaltung Konstanz könnte die Nebentätigkeit dann untersagen oder mit Auflagen versehen und zwar dann, wenn sie entweder die im Arbeitsvertrag geregelten Pflichten oder die Interessen der Stadtverwaltung beeinträchtigten.

Diese könne zur möglichen Bewerbung ihres Theaterintendanten keine Auskunft geben, teilt Rathaus-Sprecher Walter Rügert auf Anfrage mit, „da es sich um eine Personalangelegenheit handelt“.