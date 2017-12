Konstanz Neue Anlaufstelle in Konstanz: Das müssen Erben jetzt wissen

Auf Erben kommen große Veränderungen zu: Ab dem neuen Jahr müssen sie sich an das Nachlassgericht wenden und nicht mehr an ihr Notariat. In Konstanz und Umgebung müssen sich Bürger dabei nicht nur an neue Ansprechpartner, sondern auch an eine neue Adresse gewöhnen.

Mit welchen Anliegen muss ich künftig zum Nachlassgericht statt zum Notar?

Bisher waren in Baden-Württemberg die so genannten Amtsnotare als Beamte des Landes zugleich auch Nachlassrichter. Da es ab 1. Januar nur noch selbstständige Notare gibt, üben sie diese Funktion der Rechtssprechung nicht mehr aus. Das heißt: Wer zum Beispiel einen Erbschein braucht oder eine Erbschaft ausschlagen will, muss künftig zum Nachlassgericht gehen, das eine Abteilung des Landgerichts ist. Auch wenn es um die Eröffnung eines amtlich verwahrten oder von Angehörigen aufgefundenen Testaments geht, ist künftig das Gericht und nicht mehr das Notariat zuständig. Ihm obliegt es im Zweifelsfall auch, Erben zu ermitteln, über strittige Fälle entscheidet ein Richter.

Warum wurde das bisherige, bewährte System verändert?

Das Nebeneinander von beamteten und freiberuflichen Notariaten war bisher eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Vor knapp zehn Jahren hat der Landtag eine Justizreform beschlossen, die die Regelung an die bundesweiten Standards angleicht. Deshalb werden nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums zum 1. Januar des Jahres 2018 alle 300 Amtsnotariate im Land aufgelöst.

Die bisher beamtete Konstanzer Notarin Andrea Stutz, die zusammen mit ihrem Kollegen Gerhard Sieß und Stephan Randt von der Reform betroffen ist, sieht die Veränderung gelassen.

Müssen Bürger aus dem Raum Stockach und Radolfzell in Nachlassangelegenheiten wirklich nach Konstanz kommen?

Ja. Denn: Nachlassgerichte gibt es künftig nur an jenen Amtsgerichten, bei denen auch ein Familiengericht angesiedelt ist. Dafür sind die Amtsgerichte Stockach und Radolfzell zu klein. Wer in diesen Städten und ihrem Umkreis eine Erbschaft antritt oder einen Nachlass zu regeln hat, muss sich an das Gericht im Konstanzer Gewerbegebiet Stromeyersdorf wenden. "Mit dem Auto ist es gut erreichbar", sagt dazu Franz Klaiber, der Direktor des Amtsgerichts, "aber eine Veränderung ist es für die Bürger dort natürlich schon". Langfristig soll das Nachlassgericht in die Rheingasse 20 zurückkehren, wenn die Sanierung des historischen, markant roten Gebäudes im Stadtteil Niederburg abgeschlossen ist.

Was ändert sich bei den anderen Vorgängen, für die man einen Notar braucht oder wünscht?

Nichts. Zum Beispiel für Beurkundungen, Grundstücksgeschäfte, General-, Vorsorge- und andere Vollmachten, das Aufsetzen von Testamenten oder Eintragungen einer Grundschuld und alle weiteren bisher beim Notar angesiedelten Vorgänge bleiben diese zuständig. Allerdings ändern sich bei den bisherigen Amtsnotaren zumeist die Büroadressen und Telefonnummern.

Wer bisher schon mit einem freiberuflichen Notar zusammengearbeitet hat, für den bleibt alles beim Alten. Auch die Gebühren für die Dienstleistungen der Notare gelten nach dem Beginn der Freiberuflichkeit ab dem 1. Januar unverändert weiter, betonen sowohl Notarin Andrea Stutz als auch Amtsgerichtsdirektor Franz Klaiber.

Was ist im Kontakt mit dem neuen Nachlassgericht wichtig?

Für einen reibungslosen Start wurden laut Amtsgericht alle Mitarbeiter eigens geschult. Für die Bürger ist vor allem wichtig, dass sie die jeweils gültigen Fristen beachten, deshalb ist eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Nachlassgericht auf jeden Fall wichtig. Dazu ist ein Anruf der richtige Weg, auf Laufkundschaft ist das Nachlassgericht eher nicht eingestellt. "Wir empfehlen, einen Termin auszumachen", sagt Franz Klaiber.

Bewältigt das Amtsgericht all die neuen Aufgaben überhaupt in annehmbarer Zeit?

Nachdem die Zentralisierung der Grundbuchämter für die Bürger erhebliche Beeinträchtigungen mit sich gebracht haben, steht die Frage im Raum, ob auch bei Nachlassangelegenheiten künftig lange Verzögerungen drohen. Ulrich Dorsche, der Verwaltungsleiter, betont für das Amtsgericht, es sei gut vorbereitet. Das neue Team aus sieben Servicemitarbeitern, drei Rechtspflegern und einem Richter steht, die neuen Büros werden rechtzeitig funktionsfähig, so Dorsche. Ihm ist es vor allem wichtig, dass nicht Bürger unverrichteter Dinge in der Rheingasse umkehren müssen.

Auch Franz Klaiber ist zuversichtlich: "Wir sind gut vorbereitet und freuen uns eigentlich auch über diese weitere Schnittstelle zwischen dem Gericht und einer breiten Öffentlichkeit."

Wie und wo ist das Nachlassgericht zukünftig zu erreichen?

Das neue Nachlassgericht am Amtsgericht Konstanz nimmt am 2. Januar seinen Betrieb auf. Dort sind künftig elf Mitarbeiter tätig. Wer ein Anliegen hat, macht normalerweise zuvor einen Termin aus. Das Nachlassgericht ist für die nächsten etwa eineinhalb Jahre zu finden in einem größeren Bürohaus an der Adresse Am Seerhein 8, Konstanz. Das Gebäude liegt von der B33 (Reichenaustraße) her gesehen hinter der Agentur für Arbeit. Die Zufahrt erfolgt über die Rudolf-Diesel- und über die Line-Eid-Straße. Die nächste Seehas-Haltestelle in knapp 15 Minuten Fußentfernung ist Konstanz-Fürstenberg, die Bushaltestellen sind Stromeyersdorf (Linie 6) oder Am Seerhein (Linien 4/13 und 13/4). Das Nachlassgericht am Amtsgericht Konstanz hat künftig die Telefonnummer (07531) 80231-40, der Fax-Anschluss (für Rechtssachen oft wichtig) ist die 80231-69.