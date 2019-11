Ein neues Zeitalter bricht jetzt mit der Eröffnung des neuen Autohauses von Südstern – Bölle an. Insbesondere die Innenarchitektur mit ihrer futuristischen Anmutung lässt staunen und entführt auf faszinierende Weise in die Erlebniswelt von Mercedes-Benz. Vorstände, Mitarbeiter und Kunden sind begeistert von der zukunftsweisenden Präsentation und der sich von allem anderen abhebenden Autohaus-Kultur.

Mit dem neuen, zukunftsweisenden Autohaus in der Maybachaße 9 in Konstanz hat Südstern - Bölle sich klar zum Standort Konstanz bekannt. Das Unternehmen investierte rund 3,6 Millionen Euro in das Leuchtturmprojekt. | Bild: Aurelia Scherrer

Die Neueröffnung dieses wegweisenden Leuchtturmprojekts mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,6 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis für den Standort Konstanz und die Bodenseeregion. „Weltweit gibt es nicht viele Standorte, die den neuesten CI-Richtlinien entsprechen“, stellt Ingo Engel, Vorstand von Südstern – Bölle fest. In Deutschland ist das Konstanzer Autohaus eines der ersten, die nach der Pilotphase realisiert wurden. Dass gerade Konstanz, die größte Stadt in der Vier-Länderregion Bodensee, für die Realisierung des neuen Markenauftritts von Mercedes-Benz gewählt wurde, erfüllt auch das kompetente Mitarbeiter-Team mit Stolz.

Die Erweiterung von Südstern – Bölle durch das neue Autohaus wurde durch den Kauf des direkt an die Bestandgebäude in der Maybachstraße 9 angrenzenden Grundstücks Maybachstraße 11 möglich. Südstern -Bölle in Konstanz konnte damit die ursprüngliche Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern auf knapp 20.000 Quadratmeter vergrößert. Der vormalige Industriebau wurde entkernt, aufwändig und hochwertig umgebaut und mit innenarchitektonischer Raffinesse gestaltet, so dass der Besuch des neuen Autohauses zu einem unvergesslichen Erlebnis werden soll.

Die Symbiose von zukunftsweisenden Technologien und außergewöhnlicher Präsentation kennzeichnen das neue Autohaus von Südstern - Bölle in Konstanz. | Bild: Aurelia Scherrer

„Wir haben unser Autohaus mit der Erweiterung verdoppelt“, stellt Johann Bucher, Vorstand und Gesellschafter von Südstern – Bölle, fest. „Alle Fahrzeuge können wir jetzt in einer Räumlichkeit präsentieren. Das ist für das Kundenerlebnis von großem Vorteil, denn unser Ziel ist, den Kunden ein Erlebnis zu bieten. Für unsere Mitarbeiter haben wir zudem ein Arbeitsumfeld geschaffen, das bisher in unserer Gruppe noch niemand hat.“ Digitalisierung auf höchstem Niveau wurde im neuen Autohaus integriert, um den Kunden Mehrwert zu bieten. Der große Vorteil ist nicht nur die Visualisierung facettenreicher Ausstattungsmöglichkeiten des jeweiligen Wunschfahrzeugs, vielmehr haben die kompetenten Mitarbeiter durch die Digitalisierung mehr Zeit für jeden einzelnen Kunden. „In der neuen digitalen Welt, durch die wir persönlich führen, und zwar von Mensch zu Mensch, sollen sich unsere Kunden, die bei uns im Mittelpunkt stehen, wohlfühlen“, so Bucher.

Glücklich ist auch Center-Leiter Oliver Ley über die großzügige Erweiterung und das neue Autohaus der Zukunft. Mitterlweile hatte Südstern – Bölle in Konstanz die Kapazitätsgrenzen erreicht. „Es war immer zu eng und unsere Kunden hatten letztlich Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden“, erinnert Ley sich an die jetzt der Vergangenheit angehörenden widrigen Umstände. „Jetzt haben wir Platz, können den Kunden besten Komfort bieten und das neue Haus mit Leben und Menschen füllen“, so Oliver Ley, der anfügt: „Unsere Mannschaft ist stolz, dass Eigentümer und Vorstand in den Standort Konstanz investiert und uns damit ihr Vertrauen geschenkt haben.“ Das hoch motivierte Team freut sich jetzt schon auf den Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, denn von 9 bis 16 Uhr laden sie alle Interessierten ein, das neue Autohaus kennenzulernen. Im Rahmen explizierter Führungen können die Gäste auch hinter die Kulissen blicken und das Autohaus der Zukunft auf mannigfaltige Weise erleben.

Südstern – Bölle

Südstern – Bölle mit insgesamt etwa 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist an sieben Standorten präsent. Am Standort Konstanz in der Maybachstraße 9 sind 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 13 Auszubildende, tätig. Südstern-Bölle in Konstanz verkauft im Schnitt 485 Fahrzeuge pro Jahr und verzeichnet im Service jährlich etwa 12.5000 Fahrzeugdurchläufe. Rund 3,6 Millionen Euro hat das Unternehmen jetzt in die Realisierung des neuen Autohaus der Zukunft und damit in die Erweiterung des etablierten Centers investiert.