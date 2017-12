Konstanz Neuanfang missglückt: Konstanzer Bio-Gastronomen von Vida hören auf

Nur ein halbes Jahr nach der durchgestandenen Insolvenz gehen beim Start-Up-Restaurant Vida die Lichter endgültig aus. Auf Facebook kündigen die Unternehmer die Schließung des Geschäfts zum Jahresende 2017 an.

Voller Euphorie sind Sanya Zillich und Timo Schneeweis in den Sommer gestartet. Nach dreimonatiger Insolvenz wollten die Bio-Gastronomen des Ladens und Catering-Services Vida neu starten. Gründer Torben Götz blieb an Bord. Nur ein halbes Jahr später ist klar: Die Tage von Vida in Konstanz sind endgültig gezählt. Auf ihrer Facebook-Seite kündigen die Start-Up-Gastronomen das Ende des Ladens in der Neugasse zum 31. Dezember 2017 an und bezeichnen dies als "schmerzlichen Schritt".

"Konnten eigene Erwartungen nicht erfüllen"

Das Vida-Team schreibt weiter: "Wir haben nach der Herausforderung der Insolvenz im Februar nochmal alle Kräfte mobilisiert um das Angebot von gesunden Leckereien in der Bodenseeregion zu erhalten. Leider konnten wir die Erwartungen, die wir an uns selbst gestellt hatten, nicht erfüllen." Bis zur Schließung zum Ende des Jahres, wurden die Öffnungszeiten bereits verkürzt auf 11.30 bis 18 Uhr von Montag bis Samstag. "Sollten wir keinen Nachmieter finden, werden wir wohl noch ein kleines bisschen länger dort bleiben", schreiben die Verantwortlichen auf Facebook.

Anonymer Finanzier reichte nicht aus

Im Juni dieses Jahres sagte Timo Schneeweis, zuständig für den kaufmännischen Bereich, gegenüber dem SÜDKURIER, Vida habe ein Jahr Zeit, um sich auf dem Markt zu festigen. Eine Investition eines ehemaligen Unternehmensberaters hatte den Neustart nach der Insolvenz ermöglicht. Sanya Zillich räumte im Juni einen Nachholbedarf in Sachen Marketing ein: "Vielleicht waren wir in Sachen öffentliche Wahrnehmung nicht laut genug."

Vor allem in der Preisgestaltung äußerten sich viele Konstanzer immer wieder kritisch, hielten die Bio-Gerichte aus der Region im Vergleich zu regulären Fast-Food-Geschäften für zu teuer.

In einem Dank an seine Kunden kündigen die Vida-Macher an: "Wir werden zukünftig neue Wege beschreiten und unseren Grundsatz, Menschen einen gesunden Lebensstil nahe zu bringen, weiter verfolgen."