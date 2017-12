Konstanz Neuanfang in Litzelstetten: Der Campingplatz soll saniert werden  für fast eine Million Euro

Der Litzelstetter Campingplatz ist in einem marodem Zustand. Nachdem der jahrzehntelange Pächter den Platz aufgibt soll ein Neuanfang her – mit einem naturverträglichen Konzept.

Dass es in dem Konstanzer Teilort einen Campingplatz direkt am See gibt, wissen die wenigsten. Die Meinungen der Urlauber divergieren, zumal der Zustand der Anlage – vor allem der sanitären Einrichtungen – in marodem Zustand ist, denn in den letzten Jahrzehnten wurden Investitionen nur auf das das Notwendigste beschränkt.

Jetzt ist die Zeit reif für einen Neuanfang, denn der private Betreiber, der den Platz seit 1970 von der Stadt Konstanz gepachtet hatte, hat zum Saisonende dieses Jahres altersbedingt aufgehört. Martin Wichmann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt legte nach der Machbarkeitsuntersuchung jetzt dem Ortschaftsrat die konkretisierte Planung für die Umgestaltung vor, die einstimmig goutiert wurde. Die Räte erachten den Erhalt dieses wesentlichen Infrastrukturbausteins als unverzichtbar für Litzelstetten.

Eine knappe Million Euro für die Sanierung

Der Litzelstetter Ortschaftsrat ließ keinen Zweifel an der Notwendigkeit der Investitionssumme die dringend erforderliche Sanierung des Platzes von rund 870.500 Euro seitens der Stadt Konstanz, auch wenn die Kosten nur zum Teil refinanziert werden können. Für Litzelstetten als Urlaubs- und Erholungsort sei es wichtig, "dass wir neben Hotels, Pensionen und Privatzimmern das Spektrum nach unten abrunden können", stellte Ortsvorsteher Wolfgang Gensle fest.

Wohlwissend, dass die Gemeinderatsfraktionen nicht begeistert von den Kosten sind, wirft Gensle die Frage in den Raum, ob die Investitionskosten wirklich komplett refinanziert werden müssten. "Andere Investitionen rechnen sich auch nicht, wie der Straßenbau", so Gensle. Der SPD-Ortschaftsrat Jürgen Puchta ergänzte: "Ein wesentliches Argument ist auch, wie wichtig es ist, diese öffentliche Fläche für die Litzelstetter als Naherholungsbiet ist. Seezugänge sind in unserem Ort rar."

Ein naturverträgliches Konzept soll her

Luxus werde schließlich nicht gefordert, sondern lediglich die Umsetzung eines tragfähigen Konzeptes, so dass ein künftiger Betreiber betriebswirtschaftlich arbeiten könne. "Es ist keine Sterne-Zertifizierung angestrebt", stellte Martin Wichmann fest. Vielmehr sei das naturschutzverträgliche Konzept auf einen sanften Tourismus ausgelegt. Es sollte ein möglichst autofreier Zeltplatz werden.

Wichmann hat vor allem die Radurlauber – das Gelände liegt direkt am Bodenseeradweg – Wanderer und Kanuten als potenzielle Übernachtungsgäste im Blick hat. Auch eine Kooperation mit der Insel Mainau und dem Kletterwald sei vorstellbar, damit der künftige Betreiber eine relativ gleichmäßige Auslastung habe.

Der alte Kiosk kommt weg

Der alte Kiosk direkt am See sowie das suboptimale Sanitärgebäude sollten abgerissen werden und die Uferzone renaturiert werden, skizzierte Martin Wichmann. Neben Zelten seien auch sogenannte Mietunterkünfte (wie beispielsweise Schlaffässer) unverzichtbar, um auch bei widrigen Witterungsverhältnissen Gäste aufnehmen zu können.

Aufgrund der Hanglage und dem Eintritt von Quellwasser sei eine leichte Terrassierung des Geländes notwendig, ebenso wie die Erneuerung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen, so Martin Wichmann. Anstelle des maroden eingeschossigen Sanitärgebäudes ist ein zweigeschossiger Neubau geplant, der in den Hang hinein gebaut werden soll. In diesem werde Rezeption, Kiosk, Sanitätsraum sowie Aufenthaltsraum plus sanitäre Einrichtungen für die Gäste etabliert.

Auch wenn die Neukonzeption lediglich auf niederem Standard gründet, werden sich die Investitionskosten auf rund 870 500 Euro belaufen. Ein Zuschuss aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes sei bereits beantragt worden, erklärte Martin Wichmann. Eine Förderung von 15 Prozent der Gesamtsumme sei zu erwarten; mit der Entscheidung rechnet Wichmann im April 2018. Zudem gelte es noch die Höhe der zu erzielenden Pacht zu ermitteln, mit der zumindest ein Teil der investiven Kosten refinanziert werden könne. Hierfür werde nun ein Markterkundungsverfahren durchgeführt.

Der Campingplatz

Das Grundstück in der Großherzog-Friedrich-Straße befindet sich in Hanglage, ist inklusive Uferzone etwa 8000 Quadratmeter groß und liegt im Naturschutzgebiet Bodenseeufer. Der Campingplatz besteht seit dem Jahr 1954. Sanitärgebäude und der Kiosk direkt am See wurden in den 1960er Jahren erbaut. Zum Ende der Saison 2017 hat der bisherige private Betreiber aufgehört.

Der Ortschaftsrat will den Campingplatz zukunftsfähig machen. Das Gremium beschloss jetzt einstimmig, dass der Technische und Umweltausschuss die Verwaltung beauftragt, aufgrund der vorliegenden Planung das bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einleitet. Die Verwaltung solle für das zweite Quartal 2018 einen Projektbeschluss vorlegen.