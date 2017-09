Konstanz Netzbetreiber Unitymedia vollzieht bald Senderneuordnung - In NRW kam es zum Chaos

Konstanzer Unitymedia-Kunden haben weiterhin Probleme. Am 12. September folgt die Senderneuordnung, die in Nordrhein-Westfalen für Chaos sorgte.

Weiterhin erreichen zahlreiche Mails und Briefe die Redaktion. Absender: erboste Kunden von Unitymedia, die sich von dem Kölner Unternehmen im Stich gelassen fühlen. So schreibt Andreas Kirn, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmediziner: "Auch ich bin seit dem 11. August von einem Totalausfall betroffen und warte vergeblich auf eine Störungsbeseitigung. Als Arzt bin ich auf eine ständige Erreichbarkeit und einen funktionierenden Netzzugang angewiesen. Trotz des mehrfachen Hinweises auf die berufliche Notwendigkeit mit Nacht- und Wochenenddiensten wurde die Störung bislang nicht bearbeitet."

Die Region Bodensee ist nicht die einzige, in der Kunden von Unitymedia derzeit in die Röhre schauen. Diverse Medien aus Nordrhein-Westfalen berichten von einem "Wut-Aufstand nach einem Fernseh-Chaos für 3,5 Millionen Unitymedia-Kunden". Statt versprochener besserer Ton- und Bildqualität hätte die für den 29. August angekündigte „Senderneuordnung“ bei rund 70 000 Kunden nur Ärger gemacht. Viele Privatsender seien nicht mehr zu empfangen, der Sendersuchlauf läuft stets ins Leere. Der Change Day vergangene Woche betraf nur Zuschauer in Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg steht die Neuordnung der Sender, die in Nordrhein-Westfalen für großen Ärger sorgte, am 12. September an. Viele Kunden von Unitymedia müssen in der Nacht auf den 12. September einen Sendersuchlauf neu auslösen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass diese Umstellung problemlos vonstatten geht", so Helge Buchheister, Pressesprecher von Unitymedia, gegenüber dem SÜDKURIER.

Weitere Informationen Nach SÜDKURIER-Bericht: Ärger in Konstanz über Netzbetreiber Unitymedia weitet sich aus

Unitymedia entschuldigt sich bei Kunden am Bodensee

Der Konstanzer Alfred Kirchner schrieb folgende Zeilen an die Redaktion: "Ich bin Kunde von Unitymedia, habe Kabelfernsehen und Internet, Telefon-Flat und Fax-Flat von dort. Erst kürzlich erhielt ich wieder Werbebriefe, die einen neuen Vertrag beworben haben, der nur wenig mehr als der bisherige monatlich kosten soll, aber erhebliche Vorteile gegenüber dem bisherigen haben soll, so z.B. auch die Behebung von Störungen innerhalb von zwei Arbeitstagen!" Der Mann aus dem Stockackerweg stellt sich die Frage: "Wenn Unitymedia vertraglich so rasch arbeiten kann, warum schreiben die dann von Überlastung?" Unitymedia sagt dazu: "Wir haben in der Region um den Bodensee herum bedauerlicherweise tatsächlich längere Wartezeiten beim Einsatz von Service-Technikern. Besondere technische Probleme mit der Netzinfrastruktur liegen jedoch nicht vor." Gudrun Scharler von Unitymedia: "Wir können die Unzufriedenheit unserer Kunden absolut nachvollziehen. Wir bedauern sehr, dass es zu Problemen gekommen ist. Dafür möchten wir uns bei allen Kunden entschuldigen. In Zukunft werden wir unseren eigenen Qualitätsanspruch wieder vollumfassend erfüllen.“