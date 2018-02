Konstanz Narrensturm aufs Landratsamt: Seegeister schließen Raubtierkäfig auf

Am Schmotzigen Dunschtig wird das Landratsamt zur Zirkusmanege – und zur Bühne für närrische Kleinkunst.

Diese Frau sieht das Tier im Verwaltungsangestellten im gehobenen Dienst. Die Präsidentin des Seegeister-Narrenvereins gab am Schmotzigen Dunschtig mit ihren Versen zum Einzug der Narren ins Landratsamt die Richtung vor: „Ich grüße den ganzen Zirkus hier, jeden Schreibtischtiger als wildes Tier“, sagte Claudia Dannecker und rief das Motto für die Fasnet im Amt aus: Zirkus. Landrat Frank Hämmerle, normalerweise „Dompteur hier im Raubtierkäfig“, solle nun aber flugs den Schlüssel aushändigen. Für sie war es eine Premiere: Zum ersten Mal kam die neue Seegeister-Chefin zur närrischen Befreiung ins Landratsamt, und das als eine der sehr wenigen weiblichen närrischen Führungskräfte. Landrat Frank Hämmerle händigte bereitwillig den symbolischen Schlüssel aus und konstatierte vor den Damen und sehr wohl auch Herren Seegeistern humorvoll: „Wie haben 2017 extra eine Gleichstellungsbeauftragte eingestellt, und jetzt zeigt sich der Erfolg: Ich kann gar nicht erkennen, dass es noch männliche Seegeister gibt.“ Überhaupt gebe es nunmehr „Chefinnen überall, beim Zirkus in Berlin sind es jetzt die Chefinnen Merkel und Nahles“.

Axel Goßner, im anderen Leben Sozialdezernent, fungierte als Zirkusdirektor. Als Organisator der Fasnacht im Landratsamt folgte er Christine Nitzinger nach. Die Narren sangen ihr als Dank für ihre Organisationsarbeit der vergangenen Jahre eine Ode. Goßner ierinnert sich noch an die Premiere der Landratsamts-Fasnacht: „Als wir 1984 angefangen haben, hatten wir gerade mal ein einziges Mikrofon.“ Gestern waren es unzählige plus Scheinwerfer, denn die Feier ist nach und nach gewachsen. Auch diesmal war die Stimmung prächtig. Die Amtsmitarbeiter und Seegeister genossen ausgeklügelte Zirkusnummern, sprich Büttenreden, Tänze und andere närrische Kleinkunst. Das Duo Catastrofale mit Veronika Burger und Clemens Baumeister etwa relativierte die lange Dauer der Regierungsbildung in Berlin: „Weißt du, dass die Amerikaner uns beneiden?“, sagte Baumeister in clownesker Rolle, „die wären froh, wenn sie gerade keine Regierung hätten.“