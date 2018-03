Konstanz "Naked Girls only. Liliputaner-Eskalation": Wie sexistische und diskriminierende Werbung für eine Party im Grey unterbunden wurde

Wirbel um Abi-Fete in der Konstanzer Diskothek. Wegen der zwielichtigen Werbung drohte sogar die Absage. Geschäftsführer sieht die Verantwortung bei seinen Partnern

Am 5. April ist eine Party in der Großraumdiskothek Grey mit dem Namen Project Konstanz geplant. In jener Lokalität also, in der im Sommer des vergangenen Jahres zwei Menschen erschossen wurden und die sich seither laut der Geschäftsführung um Normalität bemüht. "Alte und neue Abitur-Jahrgänge sollen zusammen eine tolle Fete feiern und viel Spaß miteinander haben", erklärt Geschäftsführer Christian Sieve.

Viel Spaß miteinander haben – das lässt in diesem Fall viel Raum für Spekulationen, wenn man diverse im Internet veröffentlichte Werbetexte für die Veranstaltung liest: So finden sich auf der Plattform localz.events, auf der auch Veranstaltungen des Bodenseeforums oder der Universität angepriesen werden, Beschreibungen, die sich im unteren Bereich des Zumutbaren bewegen.

An dieser Stelle sei nur ein Beispiel genannt – über das Niveau soll sich jeder seine Meinung bilden: "Naked girls only: Gib deinen BH beim Deejay ab und du erhältst eine Flasche Sekt geschenkt. Unisex-Toiletten: Heute Nacht wird es wild!" localz.events wird gespeist von Veranstaltern selbst. Christian Sieve schiebt die Verantwortung weiter: "Abievents hat die Werbung geschalten", sagt er. "Ich kann mir das nicht erklären. Davon distanzieren wir uns entschieden."

"Frauen und Mädchen verachtend"

Bereits zwei Tage zuvor hat Christa Albrecht, Inhaberin der Chancengleichheitsstelle der Stadt, Christian Sieve darauf aufmerksam gemacht: "Die Arbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit benennt Ihre Werbung für die Veranstaltung am 5. April 2018 als sexistisch, diskriminierend und Frauen und Mädchen verachtend. Vor allem Mädchen und junge Frauen reduzieren Sie auf ihren Körper und ihre sexuellen Attribute. Der Spaßfaktor soll darin bestehen, dass sie sich mit ihrer Körperlichkeit zur Schau stellen. Auch die Uni wird Ihre Werbung im Bereich des Uni­geländes untersagen. Wir fordern Sie auf, diese sexistische und diskriminierende Werbung einzustellen."

Obwohl Christian Sieve laut Christa Albrecht das sofortige Löschen des Werbetextes veranlassen wollte, ist bis gestern Mittag nichts geschehen. "Mir fehlen da schlichtweg die Worte", sagt die Gleichstellungsbeauftragte gegenüber dem SÜDKURIER. "Würden Sie Ihre 17-jährige Tochter auf diese Party schicken?"

Absage – wenn die Werbung nicht aus dem Netz verschwindet

Das Ordnungsamt war schockiert angesichts der Werbung. "Wir haben Christian Sieve klipp und klar gesagt, dass wir die Veranstaltung absagen werden, wenn er die Werbung nicht entfernen lässt", sagt Bettina Parschat.

Und siehe da: Nur wenige Minuten später war die Seite nicht mehr abrufbar. Und das, nachdem Christian Sieve zwei Stunden zuvor gegenüber dem SÜDKURIER noch behauptete, er wisse nicht, wer für die Werbung verantwortlich sei und wie sie überhaupt erscheinen könne.

Der Partner des Grey, die Firma Abievents mit Sitz in Hannover, die laut Christian Sieve dafür verantwortlich ist, reagierte auf verschiedene Anfragen des SÜDKURIER nicht. Das Logo der Firma prangt auf den Einladungskarten, das Unternehmen wirbt seit einigen Monaten mit gleich lautenden Botschaften für Partys in der gesamten Republik.

Auch der Uni Fassungslosigkeit

An der Uni machte die Ankündigung der Veranstaltung ebenfalls die Runde – immerhin sind Studenten gern gesehene und regelmäßige Gäste in der Disco. "Wir haben die Sachlage besprochen und würden jegliche Werbung für die Party ablehnen", versichert Maria Schorpp von der Pressestelle.

Der Studentenausschuss Asta veröffentlichte folgende Meldung auf seinem Facebook-Account: "Die Verfasste Studierendenschaft der Uni Konstanz kritisiert die Werbestrategie des Partyveranstalters Abievents. Dieser hatte unter dem Titel Project Konstanz zu einer Party in die Diskothek Grey eingeladen, die nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks sprengte, sondern implizit den massenweisen Missbrauch nicht-volljähriger Mädchen ankündigte. Nach einer Intervention der Stadt, des Gleichstellungsrates der Uni und der Studierendenschaft wurde der in den Sozialen Medien kursierende Einladungstext des Veranstalters entschärft."

Kritischer Blick auf Grey und seine Partner

Die Diskothek Grey und die Vertretung der Studenten hat in der Vergangenheit einige Mal zusammen gearbeitet. Der Studentenausschuss erhielt daher mehrere Anfragen aus der Studierendenschaft zur Abi-Party. "In der Vergangenheit hatte die Studierendenschaft mit der Diskothek Grey eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit", so der stellvertretende Vorsitzende Michael Schiefelbein.

Und weiter: „Für uns ist die Werbestrategie des Veranstalters unmöglich und brandgefährlich. Auf unseren Protest hin hat die Leitung des Grey versichert, den Veranstalter noch einmal in die Pflicht zu nehmen und auf eine jugendgerechte Atmosphäre auf der Abi-Party zu achten. Wir werden dies mit kritischem Blick verfolgen.“

Warum ein Discothekenbetreiber mit einem Veranstalter zusammenarbeite, der seit über einem Dreivierteljahr online seine Partys mit Highschool-Muschis und Liliputaner-Eskalation bewerbe, sei jedoch unverständlich, so sein Vorstandskollege Daniel Schröder in einer Stellungnahme.

Gleichbehandlung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz trat 2006 in Kraft. Ziel ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, des Geschlechts, einer Behinderung oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Christa Albrecht, die Leiterin der Chancengleichheitsstelle, übernahm für die Stadt Konstanz und ihre Eigenbetriebe die Funktion der Beschwerdestelle.