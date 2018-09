Wird im Seerhein ein Mensch vermisst? Mit dieser bangen Frage haben sich in der Nacht zum Montag zahlreiche Einsatzkräfte beschäftigt. Gegen Mitternacht hatte ein Zeuge auf der Fahrradbrücke ein lautes Platschen gehört, auch Wasserspritzer bemerkte er.

Die Wasserschutzpolizei und die DLRG rückten in der Folge aus, brachen den Sucheinsatz aber gegen zwei Uhr morgens ab. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, zu dem die Wasserschutzpolizei am Bodensee gehört, auf Anfrage dem SÜDKURIER.

Der Zeuge war ein Mitglied der Feuerwehr Konstanz

Die Angaben des Zeugen wertete die Polizei als glaubwürdig. Dem Sprecher zufolge handelte es sich um ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz. Der Mann blieb demnach an der mutmaßlichen Unfallstelle, konnte aber keine weiteren Wahrnehmungen machen. Er ging davon aus, dass eine Person von der Fahrradbrücke ins Wasser sprang, aber in der Folge nicht an Land ging.

Sechs Taucher und mehrere Boote waren im Einsatz

Laut Wasserschutzpolizei war die DLRG mit sechs Tauchern im Einsatz, die auch die Strömung im Seerhein berechneten und danach das Suchgebiet festlegten. Zusätzlich wurde eine Suchkette mit mehreren Booten eingerichtet, von denen aus Einatzkräfte stromabwärts die Lage beobachteten. Ob und wie der Sucheinsatz am Montagmorgen weitergeführt werden soll, blieb zunächst offen.

2013 ist ein 16-Jähriger im Seerhein ertrunken, die öffentliche Anteilnahme war groß. Davide Martello spielte vor hunderten Zuhörern wenige Tage später zur Erinnerung an den Jugendlichen an der Unglücksstelle auf dem Klavier. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Wasserschutzpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Montag gegen Mitternacht im Bereich Fahrradbrücke/Seerhein etwas bemerkt haben, um Hinweise. Sie können sich unter Telefon (07531) 5902-0 an die Wache der Wapo Konstanz wenden.

