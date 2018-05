Nachhaltig und bewusst: Ein gutes Leben kann Spaß machen – der Aktionstag Energiewelten in Konstanz hat es gezeigt

Von Solarbootfahren bis zur solidarischen Landwirtschaft, vom coolen e-Roller bis zum Tauschring – über all das konnten sich Besucher im Bodenseeforum informieren. Die, die da waren, fanden das Angebot richtig gut.

Jeder kann einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten, und zwar mit Ressourcen schonendem Umgang und bewusstem und nachhaltigem Handeln. Praktische Tipps für den Alltag, zukunftsweisende Technologien und wichtige Informationen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen erhielten die Besucher am Sonntag beim Aktionstag "Energiewelten" im Bodenseeforum. Und selbst wenn der Besuch zahlenmäßig wohl hinter dem zurückblieb, was sich die Veranstalter erhofft hatten – diejenigen, die die Angebote an den Messeständen wahrnahmen, das Bastelprogramm nutzten oder einen der vielen Vorträge anhörten, gingen mit neuem Wissen wieder nach Hause. Gut angenommen waren die Rundfahrten mit der Solarfähre, die einen Vorgeschmack auf mögliche Elektro-Wasserbusse auf dem Seerhein gaben.

"Wir wollten alle verschiedenen Bausteine zu den brennenden Themen Energie und Nachhaltigkeit zusammenführen und haben versucht, entsprechende Aussteller zu finden, die neben Informationen auch Aktionen bieten, um die Thematik verdaulicher zu machen", erklärte Monika Sarkadi vom veranstaltenden International Solar Energy Center (ISC) Konstanz. Der Aktionstag vereinte verschiedene Ziele. Zum einen sollten die Besucher – ob Kinder und Erwachsene – für einen nachhaltigen Umgang der Ressourcen sensibilisiert werden und praktische Tipps für den Alltag bekommen. Das "spielerische Erfahren", stand ganz bewusst im Vordergrund, ohne jeglichen erhobenen Zeigefinger. Dass dieses Konzept aufging, bewiesen viele aktive und interessierte Besucher an den Ständen im Bodenseeforum.

Wichtig waren für die Veranstalter aber auch die Gespräche der einzelnen Akteure untereinander, wie sie ISC-Vorstandvorsitzender Kristian Peter am Nachmittag sagte. "Wir wollen die Aussteller aus Wirtschaft, kommune und Zivilgesellschaft – untereinander vernetzen, damit sie sich zusammentun. Große strukturelle Veränderungen kann man nur durch den Zusammenhalt erwirken", ergänzte dazu Monika Sarkadi. Ob und in welchem Format der Aktionstag "Energiewelten" eine Wiederholung erfahren wird, steht noch nicht fest. Sicher ist nur: "Das Netzwerk wollen wir fortführen", sagte Monika Sarkadi. Auch Kristian Peter erklärte, man denke über eine Weiterführung des Aktionstages nach. Allerdings sei der Aufwand groß, wenn so viele Partner eingebunden seien.