Konstanz Nachbarn kritisieren Pläne für Mehrparteien-Wohnhaus

In Litzelstetten gibt es Streit über das Vorhaben für ein Acht-Parteien-Wohnhaus. Der Ortschaftsrat verlangt jetzt eine geringere Bauhöhe.

Eine Ablehnung mit Aussicht auf Zustimmung erteilte der Litzelstetter Ortschaftsrat einem Bauantrag. Grundsätzlich finden die Räte den Neubau eines Wohnhauses mit acht Wohnungen plus Tiefgarage in der Straße Am See gut. Lediglich mit der Höhe des Gebäudes können sie sich nicht anfreunden. Vor allem, darauf legte FWL-Ortschaftsrätin Brigitte Fuchs Wert, wollen die Räte die überarbeitete Planung noch einmal vorgelegt bekommen. Der Ortschaftsrat will, dass die Firsthöhe auf 11,25 Meter reduziert wird.

Viele Einsprüche hatte es gegen das Bauvorhaben gegeben. Ein Nachbar verwies während der Ortschaftsratssitzung auf die prägenden Siedlungsgebäude aus den 1960er Jahren hin und auf die einstöckigen Häuser mit flacheren Dächern genau gegenüber. Das Neubauvorhaben hingegen erachtete er als "massiven Wohnblock". Aus seiner Sicht handle es sich um eine "große Bausünde", welche des Ortsbild massiv verändere.

Auf dem rund 1500 Quadratmeter großen Grundstück ist ein Wohnhaus mit Tiefgarage, Erdgeschoss, zwei Obergeschossen plus Dachgeschoss geplant. 770 Quadratmeter Wohnfläche für insgesamt acht Parteien würden generiert. Das Dach ist als Satteldach mit einer Neigung von 47 Grad geplant, damit es sich in die vorhandene Bebauung einfügen soll.

Keine Einwände hatte Ortsvorsteher Wolfgang Gensle: "Unter dem Strich kann ich mit dem Bau leben." Im Ortschaftsrat werde sinnvolle Nachverdichtung eigentlich befürwortet. "Mit dem Gesamtvolumen habe ich Probleme", kritisierte Brigitte Fuchs (FWL). "Es ist keine Frage, dass wir Wohnbebauung dringend brauchen", doch gehe es auch um eine sensible Bebauung. Auch Hansjörg Hermann (FWL) störte sich an der Höhe des Hauses: "Das Gebäude passt an sich."

Der Ortschaftsrat einigte sich darauf, dass die Firsthöhe des geplanten Neubaus auf 11,25 Meter reduziert werden soll und ein neuerlicher Bauantrag einzureichen sei.