Die evangelische Auferstehungskirche ist saniert. Das Werk ist vollendet, die evangelische Kirchengemeinde Litzelstetten, Dingelsdorf, Oberdorf und Insel Mainau steht gut da und Pfarrer Christof Ellsiepen kann guten Gewissens eine neue Herausforderung annehmen. Ab 1. September wird er als Dekan in Heidelberg tätig sein.

Nicht nur die Gemeindeglieder bedauern den Weggang Ellsiepens.

Er hat sich im Ort auf vielfältige Weise engagiert, und nicht nur gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Armin Nagel die Ökumene gelebt. In Auftritten hat er bei der Fasnacht auch Nicht-Kirchgänger begeistert.

Landesbischof hat gefragt

Leicht fällt Christof Ellsiepen der Abschied nicht, schließlich ist er in Litzelstetten gut vernetzt und hat viele Freundschaften, nicht zuletzt zu Armin Nagel, aufgebaut. Aber: „Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh hat mich persönlich gefragt, ob ich bereit wäre, zu kandidieren“, sagt Ellsiepen.

Nach reiflicher Überlegung trat der 48-jährige Vater von vier Kindern zur Wahl an und setzte sich durch.

Ausschlaggebend für seinen Entschluss sei gewesen, dass er Menschen stets zusammenbringen möchte.

Das Stück vom Paradies am Bodensee hat der evangelische Pfarrer Christof Ellsiepen immer zu schätzen gewusst. Jetzt stellt er sich neuen Herausforderungen. Er wird Dekan in Heidelberg. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Das ist, was ich gerne mache. Und das kann ich dann in großem Rahmen tun“, sagt Ellsiepen. Er verlässt zwar auch eine Auferstehungskirche mit Blick auf den Bodensee, den der Pfarrer als einen der schönsten bezeichnet; er sagt aber auch: „Heidelberg ist eine schöne Stadt und ein attraktiver Kirchenstandort mit theologischer Fakultät und Priesterseminar.“

Der Kirchenbezirk mit mehr als 40.000 Gläubigen, für den er als Stadtdekan zuständig sein wird, vereine eine Vielzahl an Werken und Diensten. Zudem sei Heidelberg im Wandel, da neue Stadtteile entstehen. „Eine spannende Entwicklung“, wertet Ellsiepen und fügt an: „Und ich kann von Anfang an mit dabei sein.“

Sein Ziel ist, „dass wir eine starke, gut aufgestellte Organisation aufbauen, mit funktionierender Verwaltung, klaren Strukturen und optimalen Abläufen, damit wir das Vertrauen in diese Kirche stärken, sie mit den anderen Kirchen vernetzen und verlässlicher Partner sind, auch für die Stadt, und damit die Freiheit haben, um auf die Herausforderungen einer modernen Stadt eingehen zu können.“

Schließlich gelte es, die Neubürger der neuen Stadtteile einzubeziehen – zwei neue Pfarrstellen würden geschaffen – und „neue Formen von Kirche zu entwickeln, um die Menschen mitzunehmen“.

Es sei eine charismatische Gemeinde und die Vielfalt an Tätigkeitsschwerpunkten, die von Kinder- und Jugendwerk bis Erwachsenenbildung reiche, groß; nicht zu vergessen die kirchenmusikalische Tradition der Gemeinde in Heidelberg.

Zehn Jahre lang wirkte Christof Ellsiepen auf dem Bodanrück.

„Es war eine wunderbare Zeit in einer lebendigen, dynamischen Gemeinde, in der es nie langweilig wurde und immer weitere Ideen kommen, die von anderen aufgegriffen und weiterentwickelt werden“, blickt der Pfarrer zurück und stellt zufrieden fest: „Es ist eine Teamgemeinde.“

Die Sanierung der Litzelstetter Auferstehungskirche ist abgeschlossen. Guten Gewissens kann Pfarrer Christpof Ellsiepen sich neuen SAufgaben stellen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Sanierung der Auferstehungskirche zählte zu den größten Leistungen Ellsiepens und seiner engagierten Gemeindeglieder.

„Das war etwas Prägendes“, stellt er fest. Mit der Sanierung wurde nicht nur rechtzeitig das Gebäude für die Zukunft fit gemacht, sondern auch die inhaltliche Zielsetzung erarbeitet. „Gemeinsam hatten wir überlegt, wie wir die Kirche für die nächsten Generationen erhalten und wie wir das Gemeindeleben planen, damit sie ein gutes Zuhause und ein Ort der Begegnung ist.“

Um die Sanierung zu realisieren, hat die Gemeinde 120.000 Euro an Spenden gesammelt in Aktionen wie Kunstversteigerung und Weihnachtsmarktstand. „Es sind Aktionen entstanden, die es sonst vielleicht nie gegeben hätte“, mutmaßt Christof Ellsiepen, der immer wieder überrascht war, welche Dynamik sich in der Gemeinde entwickelt hat.

Große Zuständigkeiten

Die Sanierung der Auferstehungskirche war das größte und aufwendigste, jedoch nicht das einzige Projekt in Ellsiepens Zeit. Gemeinsam mit dem katholischen Regionaldekanat hat er das Kirchenschiff entwickelt, das erfolgreich auf dem See fährt und jetzt zudem ein Baustein des internationalen Projekts „Inspiration Bodensee: Kirchen, Klöster, Weltkultur!“ geworden ist.

Im Jahr 2014 wurde die Auferstehungskirche die erste Radwegekirche am Bodensee. Den Gospelchor hat Ellsiepen acht Jahre lang geleitet und mittlerweile die Vakanz-Vertretung in der Gemeinde Dettingen-Wallhausen inne. „Sechs Dörfer und eine Insel“, bemerkt Christof Ellsiepen schmunzelnd, denn auch die Insel Mainau fällt in seine Zuständigkeit.

„Brautpaare aus allen Ländern finden dort einen kirchlichen Ort“, so Ellsiepen, dem auch die ökumenischen Gottesdienste für die Touristen wichtig waren und sind. „Es war eine bewegte Zeit“, resümiert Christof Ellsiepen, „und ist es noch“; schließlich beginnt sein Dienst in Heidelberg erst am 1. September.