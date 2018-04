Konstanz Nach vier Jahren wird abgerechnet: Was bleibt vom Konstanzer Konziljubiläum?

Nach vier Jahren wird abgerechnet: Was bleibt vom Konstanzer Konziljubiläum?

Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Experten und Bürger diskutieren über das zu Ende gehende Konziljubiläum. Ein bunt besetztes Podium verspricht am Donnerstag, 26. April, eine muntere Debatte.

Mehr als vier Jahre hat Konstanz gefeiert und erinnert: Das Großereignis 600 Jahre Konstanzer Konzil mit unzähligen großen und kleinen Veranstaltungen, Festen und Gedenkanlässen neigt sich dem Ende zu. Was bleibt davon? Hat sich der Aufwand gelohnt? Und was für ein Bild hat Konstanz – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – abgegeben? Mit diesen Fragen befasst sich wenige Tage nach dem historischen Schluss-Datum 22. April am heutigen Donnerstag ein Gesprächsabend. Um 19.30 Uhr diskutieren fünf Expertinnen und Experten, die das Konziljubiläum aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben. Der Eintritt zu der von Konzilstadt Konstanz und SÜDKURIER gemeinsam veranstalteten Debatte ist frei.

Experten aus der Stadt und von außerhalb sind dabei

Nach einer kurzen Einführung von Konzilstadt-Geschäftsführerin Ruth Bader bringt Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau als Moderator fünf Gäste miteinander ins Gespräch: Die Europakonzil-Teilnehmerin Selina Eschenweck, den Stadtführer und Moderator Daniel Gross, Volkshochschul-Managerin Dorothee Jacobs-Krahnen, den Journalisten und Konziljubiläums-Begleiter Volker Hasenauer von der Katholischen Nachrichten-Agentur und Christoph Luzi, der seine Doktorarbeit über die Erinnerungskultur beim Konziljubiläum geschrieben hat. Damit sind Gäste mit Innen- wie mit Außenperspektive versammelt, und eine Kontroverse ist ausdrücklich erwünscht.

Die Expertinnen und Experten des Gesprächsabends Europakonzil-Teilnehmerin: Selina Eschenweck

Stadtführer: Daniel Gross

Berichterstatter: Volker Hasenauer

Bildungsexpertin: Dorothee Jacobs-Krahnen

Forscher: Christoph Luzi

Moderator: Jörg-Peter Rau

Auch die Zuhörer sind zum Mitreden eingeladen

Doch auch das Publikum kann sich einbringen: Der zweite Teil des Abends bezieht die Zuhörer mit ein; sie sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen zu teilen und ihre Meinung zu der Frage zu sagen, was vom Konziljubiläum bleibt, welche Ideen auch über 2018 hinaus funktionieren könnten und wie Konstanz angemessen an sein historisches Großereignis und als vorübergehende Hauptstadt von Begegnung und Diplomatie anknüpfen könnte. Die Veranstaltung findet im Speichersaal des Konzils statt, der Eintritt ist frei.