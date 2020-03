Das kleine Spielefachgeschäft „Die Eule“ in der Hussenstraße 60 hat seine Fans. Als bekannt wurde, dass die Gründer Inge Seidel und Günter Helbig-Seidel im Jahr 2018 nach 38 Jahren in den Ruhestand gehen wollten, bangten viele um den Fortbestand des Fachgeschäfts. Ein engagiertes Frauen-Duo übernahm das Geschäft, sicherte den Fortbestand und konnte sogar die Umsätze steigern. Doch jetzt steht „Die Eule“ wieder vor einer ungewissen Zukunft, denn Inhaberin Lisa Kuner will Ende Mai aufhören.

Rückzug aus privaten Gründen

„Ich ziehe jetzt die Reißleine“, sagt Lisa Kuner. Die Mitinhaberin hatte sich nach einem Jahr aus privaten Gründen aus dem Geschäft zurückgezogen. Allein als Alleinerziehende ein Fachgeschäft zu führen, sei auf Dauer nicht möglich. „Hauptgrund ist der Faktor Zeit“, erläutert Lisa Kuner. „Sieben-Tage-Woche. 60 Stunden mindestens“, skizziert sie – die aber auch Zeit mit ihrem siebenjährigen Sohn verbringen möchte.

Das war im Dezember 2018: Die Gründer des etablierten Fachgeschäfts (von links) Günter Helbig-Seidel und Inge Seidel freuten sich, dass Claudia Schulz und Lisa Kuner das Fachgeschäft weiterführen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Bis zu 60 Stunden in der Woche

Mit 40 Stunden hatte sie ursprünglich gerechnet. 60 Stunden seien aber zu viel, wenn man noch ein Kind habe. Vormittags steht sie im Laden, nachmittags kümmert sie sich ums Kind, und den Rest erledigt sie abends, nachts und an den Wochenenden.

30 Stunden für Organisatorisches

Hinter einem Fachgeschäft stecke viel Arbeit, die man nicht sehe. „Buchhaltung, Bestellung, Marketing, Personalmanagement, Messebesuche und wöchentliche Ladenumgestaltung“, gibt sie einige Beispiele und stellt fest: „30 Stunden gehen allein dafür drauf.“

Lisa Kunder zieht Reißleine

Urlaub hatte sie in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht. „Man kann auch nicht mal krank sein“, so Lisa Kuner. „Ich habe alles hingenommen, weil es mir so viel Spaß macht, aber jetzt ziehe ich die Reißleine“, sagt sie. „Es war für mich nicht der richtige Zeitpunkt.“ Aber sie bereut nichts. Im Gegenteil: „Ich würde es sofort wieder machen, wenn mein Kind aus dem Gröbsten raus ist.“

Konstanz Schon wieder hört ein Traditionsgeschäft auf: Das "Spiel + Technik Klingeberger" in der Kreuzlingerstraße schließt Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig für Nachfolger: Ein Erfolgskonzept

„Ich suche jetzt einen Nachfolger, der die Eule weiterführt. Unter anderen Voraussetzungen ist es auf jeden Fall ein Erfolgskonzept“, ist Lisa Kuner überzeugt, denn: „Im ersten Jahr hatten wir schon 50 Prozent mehr Umsatz als unsere Vorgänger. Wir hatten das Sortiment nur leicht umgestellt. Alle waren froh, dass wir die Eule weitergeführt und nicht radikal verändert haben.

Wir haben nicht nur die Stammkunden behalten, sondern auch neue Kunden gewonnen.“ Die Online-Konkurrenz sei stark. Um Paroli zu bieten, müsse die Online-Präsenz des Spielefachgeschäfts gesteigert werden, „aber dazu hat mit immer die Zeit gefehlt“, bedauert Kuner.

Guter Umsatz, aber hohe Miete

Trotz der hohen Ladenmiete „trägt sich das Geschäft und kann jemanden gut ernähren“, meint Lisa Kuner. Allerdings müsse der Nachfolger auch investieren, „denn in den Räumen ist 40 Jahre lang kaum etwas gemacht worden“, so Kuner. „Jemand, der Kapital mitbringt und nicht so abhängig ist von Krediten“ könne die Eule auf eine solide Basis stellen und in die Zukunft führen, davon ist sie überzeugt.

Die Eule Die Eule in der Hussenstraße 60 ist ein seit 40 Jahren etabliertes, inhabergeführtes Spielefachgeschäft. Inhaberin Lisa Kuner hört Ende Mai auf und sucht jetzt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Sie setzt alles daran, dass die Eule weitergeführt wird, denn sie ist von dem Konzept des Fachgeschäfts überzeugt. Interessenten können mit Lisa Kuner via E-Mail: info@die-eule.de Kontakt aufnehmen.

Behörden machten es ihr nicht leicht

Kredite sind für Lisa Kuner ebenfalls ein Thema. „Ich habe keine Gründerfinanzierung oder einen Gründerzuschuss bekommen und die Banken haben nicht wirklich unterstützt. Das macht es einem schwer, sich im Einzelhandel selbstständig zu machen“, äußert Lisa Kuner. Sie spricht auch nicht einkalkulierte Investitionen an, wie beispielsweise Software-Einkauf aufgrund der neuen Kassenverordnung. „Die Behörden machen es einem nicht leicht“, seufzt sie.