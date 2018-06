Erhebliche Bauschäden an einer gefühlt noch fast neuen Brücke: Die nordwestliche Zufahrt zur Schänzlebrücke hat so schwere Mängel, dass die Straßenbaubehörden aus Sicherheitsgründen statt der bisher zulässigen 60 Kilometer pro Stunde ein 30er-Tempolimit verhängen mussten. Markus Adler, der Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums Freiburg, bestätigt die Probleme an dem Bauwerk. Die aktuelle rechtsrheinische Auf- und Abfahrt zu der Brücke war erst im Jahr 2007 in Betrieb genommen worden und ist noch keine elf Jahre alt.

Unter der Fahrbahn ist Wasser – wenn es warm und zu Dampf wird, ist das gefährlich

Für die Fahrer können sich die Straßenschäden durch Unebenheiten bemerkbar machen. Wie lange die Beschränkung gilt, lässt sich laut Regierungspräsidium noch nicht abschätzen – denn bisher ist noch nicht einmal im Detail klar, wo eigentlich das Problem liegt. Markus Adler erklärt auf Anfrage, die Schäden seien "bei der warmen und feuchten Witterung aufgetreten, weil irgendwo Wasser eingedrungen ist und zu dieser Blasenbildung geführt hat". Blasen entstehen, wenn sich das Wasser bei starker Sonneneinstrahlung in oder unter der Asphaltdecke erwärmt, nicht entweichen kann und sich in Dampfform ausdehnt. Wo genau die undichte Stelle ist, lasse sich allerdings nicht so einfach feststellen.

An das neue 30er-Tempolimit hält sich bisher kaum jemand

Das Tempolimit sei allein für den Schutz der Verkehrsteilnehmer erlassen worden, sagt Stephan Belke von der Neubauleitung Singen, einer Dienststelle des Freiburger Regierungspräsidiums. Mitarbeiter der Straßenmeisterei hätten das Problem entdeckt. Insbesondere Motorrad- und Rollerfahrer seien gefährdet. Ob die bisher weitgehend missachtete Geschwindigkeitsbeschränkung künftig auch mit Kontrollen durchgesetzt werde, kann die Neubauleitung nicht sagen, zuständig wäre hier wohl die Stadt Konstanz.

Mehr als 20.000 Fahrzeuge kommen hier täglich vorbei

Da die Probleme noch nicht vollständig aufgeklärt sind, ist auch noch offen, wie und wann die Brücke saniert wird – und ob dies womöglich noch stärkere Einschränkungen für die mehr als 20 000 Autofahrer mit sich bringt, die die Brücke an einem Durchschnitts-Tag überqueren. Eine Sanierung ist laut dem Regierungspräsidium grundsätzlich geplant, es liege derzeit aber weder ein Zeitplan noch eine Kostenschätzung vor. Stephan Belke sagte, die Straßenmeisterei überwache die Brücke regelmäßig. Über eine möglicherweise bevorstehende größere Baustelle könne er noch keine Aussage treffen.

Schon 2007 gab es große Probleme mit der neuen Brücken-Abfahrt

An der Brücke ist dies das zweite gravierende Bau-Problem seit 2007. Kurz nach der Freigabe der neuen Zu- und Abfahrten im Bereich Neuwerk war bereits die Rampe, die von der Rheinbrücke zum großen Kreisverkehr hinabführt, kaputtgegangen. Weil der Baugrund an dieser Stelle wenig tragfähig ist, hatten die Planer keinen massiven Damm, sondern eine Konstruktion aus leichtem Hartschaumstoff vorgesehen. Dieser sackte allerdings nach wenigen Monaten ab, was einen kompletten Neubau der Fahrspur erforderte. Das Glück für den Steuerzahler war, dass es ein Gewährleistungsfall war und die Baufirma die Kosten tragen musste.

Auch am Kreisel unter der Brücke stehen Bauarbeiten bevor

Unabhängig von den Schäden an der Brücken-Zufahrt stehen im Bereich Schänzlebrücke mittelfristig weitere Bauarbeiten an. Die Stadt Konstanz will den Kreisverkehr so umbauen, dass der Verkehr besser durchfließt und die bislang wenig befahrene innere Spur in einem Teilbereich besser genutzt wird. Damit will die Stadt den erwarteten zusätzlichen Verkehr durch die Gewerbe- und Wohnnutzung auf dem Areal Schänze Nord und die Einwicklung des Siemens-Areals besser bewältigen. Die Maßnahme gehört in einer langfristigen Planung zum Bereich Verkehrsmanagement und ist bisher weder terminiert noch kalkuliert.

Schänzlebrücke Die Neue Rheinbrücke am Schänzle ist die zweite Querung über den Rhein, die in Konstanz erstellt wurde. Sie war ursprünglich als Teil einer Autobahnverbindung von Singen in Richtung Schweiz geplant, was auch die gewaltigen Ausmaße des Bauwerks erklärt. Der Bau begann 1975 und war 1980 abgeschlossen. Die Kontroverse um die Straßenführung und ein folgender Rechtssteit führten aber dazu, dass die Schänzlebrücke erst ab 2007 vollständig ans Stadt- und Fernstraßennetz angeschlossen wurde. Zuvor gab es lediglich provisorische Auf- und Abfahrten in der Form eines Dreiviertelkreises ("Ohren"). Sie sind längst abgebrochen. Auf der Paradieser Seite entstand an ihrer Stelle eine Grünfläche, auf der Petershauser Seite wird das Gelände inzwischen als "Brückenkopf Nord" oder "Schänzle Nord" bezeichnet. Dort soll in den nächsten Jahren eine große Bebauung entstehen – mit Fernbus-Bahnhof, Mobilpunkt, einem Parkhaus mit bis zu 1800 Plätzen sowie Wohnen, Gewerbe und Handel.

