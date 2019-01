Zur dunklen Jahreszeit häufen sich in deutschen Städten und Gemeinden oft die Wohnungseinbrüche. In den dämmrigen Abendstunden schlagen die Täter besonders gerne zu – und erbeuten, was Menschen lieb und teuer ist.

Zwischen den Jahren waren auch die drei Konstanzer Stadtteile Litzelstetten, Dingelsdorf und Wollmatingen betroffen. Hier geht die Polizei derzeit Hinweisen nach, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen mindestens sechs der begangenen Einbrüchen besteht.

Das ist in den drei Konstanzer Ortsteilen passiert Litzelstetten In Litzelstetten schlugen Einbrecher innerhalb weniger Tage gleich drei Mal zu: Die Bewohner eines Hauses in der Straße Seeblick erlebten nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub am 3. Januar eine böse Überraschung. Laut einer Mitteilung der Polizei hatten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 21. Dezember, bis zur Entdeckung der Tat ein Fenster aufgebrochen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Dort durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut, stemmten einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit. Der Tresor wurde Ende des Jahres in der Verlängerung der Fritz-Arnold-Straße zwischen Kläranlage und Seerhein gefunden: Die Tür war aufgebrochen, die Wertgegenstände waren gestohlen.



Während der Weihnachtsfeiertage hatten sich Unbekannte in Litzelstetten nach Angaben der Polizei schon einmal Zugang zu einem Wohngebäude in den Dorfäckern verschafft, dort die Terrassentür aufgebrochen und die Räume und Behältnisse durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, darüber konnte die Polizei damals keine Angaben machen. Genau wie in einem weiteren Fall, der sich in der Nacht auf den 2. Januar ereignete, als Unbekannte die Terrassentür zu einem weiteren Wohngebäude am Rainwiesenweg aufgehebelt hatten. Dingelsdorf In Dingelsdorf sind bislang zwei Fälle von Wohnungseinbrüchen während der Weihnachtsfeiertage bekannt: Am 25. Dezember stiegen die Einbrecher über eine von vorher aufgebrochene Terrassentür in das Wohnhaus ein – wo sie auf der Jagd nach Beute sämtliche Räume sowie das gesamte Inventar durchsuchten und durchwühlten. Über den Wert des Diebesguts war laut Polizei auch hier noch nichts bekannt. Wollmatingen In Wollmatingen schlugen Einbrecher in den vergangenen Wochen nach Angaben der Polizei einmal zu. Hier drangen die Täter am 28. Dezember in der Straße Höriblick gewaltsam in ein Wohnhaus ein und entwendeten dort Wertgegenstände.

Die Polizei sieht einige dieser Taten als Teil eine Einbruchserie – und hat eine Spur

Die Polizei hat beim Revier Radolfzell mittlerweile eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die an der Aufklärung der Einbrüche arbeitet. Ob es sich in allen Fällen um dieselben Täter und damit um eine Serie handelt, die von einer Hand ausgeführt wurde, darüber lasse sich noch keine eindeutige Aussage treffen, teilt das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage mit.

Nach aktuellem Sachstand seien einige dieser Taten jedoch Bestandteil einer Einbruchserie. "Die Ermittlungen hierzu dauern an", heißt es weiter.

Ein Hinweis, der im Zusammenhang mit einigen dieser Einbrüchen steht und möglicherweise auf ein organisiertes Vorgehen hindeuten könnte, sind zwei dunkle Kombi-Fahrzeuge mit Münchner Zulassung. Diese seien in der Nähe der Tatorte aufgefallen. Ein Indiz, dass diese Fahrzeuge bereits mit früheren Einbruchserien im Zusammenhang stehen, gebe es jedoch nicht.

Trotz der hohen Zahl an Einbrüchen in den vergangenen Wochen hält das Polizeipräsidium fest: In Summe war das Jahr 2018 weniger stark von Wohnungseinbrüchen belastet als die Vorjahre. "Im Landkreis Konstanz waren es im Dezember 2018 insgesamt 13 Wohnungseinbrüche inklusive Versuche."

