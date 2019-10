von Jonas Schönfelder

Nach langem Vorlauf gibt es nun das Kurzstreckenticket für Busse der Stadtwerke Konstanz. Seit dem 1. Oktober gelten die beiden neuen Tarife für kurze Distanzen, die sich nach der Entfernung zwischen den Haltestellen nach Luftlinie richten: Bis 1,2 Kilometer kostet die Fahrkarte 1,50 Euro und bis zwei Kilometer 1,80 Euro. Zu kaufen gibt es sie nur in der „Mein Konstanz„-App auf Smartphones.

Was sagen die Konstanzer dazu?

Wir haben einige Menschen an Bushaltestellen und auf der Straße gefragt, was sie von dem neuen Kurzstreckenticket halten.

Markus Schrof findet die Lösung mit der App gut, aber: „Ich würde mir wünschen, dass es das Ticket auch bei Busfahrern und an Automaten zu kaufen gibt.“ Sonst würden viele ältere Menschen davon ausgeschlossen, denkt er.

Markus Schrof | Bild: Jonas Schönfelder

Brigitte Wild ist eine ältere Frau. Sie sitzt an einer Bushaltestelle auf ihrem Rollator. „Ich finde das Ticket für verschiedene Personengruppen sinnvoll“, sagt sie. Was sie davon hält, dass es das Ticket nur auf dem Smartphone gibt? „Das ist Käse“, erwidert sie, denn sie habe gar kein Handy.

Wie funktioniert die Anmeldung? Um das Kurzstreckenticket und andere Tarife wie die normale Einzelfahrkarte und das Tagesticket auf dem Smartphone nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung in der App notwendig. Der Account des Fahrradmietsystems Konrad kann derzeit nicht zur Anmeldung genutzt werden. Laut Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz, sollen diese beiden Funktionen zukünftig jedoch über einen Login nutzbar sein. Die Registrierung für die Handytickets ist außerdem nur möglich, wenn man der Nutzung der E-Mail-Adresse für Werbezwecke durch die Stadtwerke Konstanz zustimmt. Dies sei datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden, wenn es vertraglich geregelt und transparent kommuniziert werde, sagt Siebler.

In der App „Handyticket Deutschland„ haben die Stadtwerke übrigens schon vor ihrer eigenen App-Lösung Einzelfahrscheine verkauft. Das funktioniere auch weiterhin für den Standardtarif, werde erfahrungsgemäß aber „nur bedingt angenommen.“

Ähnlich geht es Sylvia Brandt. Sie habe die App nicht und ist somit ebenfalls von der Nutzung ausgeschlossen. Ihr schwebt ein System wie die Bodo-eCard vor, die es in verschiedenen Städten nördlich des Bodensees gibt. Diese wird zu Beginn und am Ende einer Fahrt an ein Lesegerät im Bus oder am Bahnhof gehalten und automatisch der günstigste Tarif gewählt. Die Karte muss vorab mit einem Geldbetrag aufgeladen werden.

Sylvia Brandt | Bild: Jonas Schönfelder

Wie funktioniert die Bezahlung? Um Fahrkarten lösen zu können, muss außerdem ein Lastschriftmandat in der App ausgefüllt werden. Die gesamten Käufe eines Monats werden gesammelt im Folgemonat vom Konto abgebucht. Mit Kreditkarten und Online-Zahlungsdiensten wie PayPal kann nicht bezahlt werden, da hierbei Transaktionskosten von etwa 30 Cent entstünden. Das stehe nicht im Verhältnis zu den Ticketpreisen, teilt Pressesprecher Siebler mit.

Einer der Befragten wusste schon gut Bescheid über die neuen Kurzstreckentarife. Detlef Kubbe hat schon vor einigen Wochen von der geplanten Einführung gehört und die Funktion in der App bereits angeschaut. Er findet das Ticket sinnvoll und hat es am ersten Tag direkt ausprobiert. Den Anmeldeprozess findet er „typisch deutsch“, was wohl auf das Formular mit vielen Feldern bezogen ist.

Dorina Nittbaur schiebt ihr Fahrrad durch die Altstadt. Ab und zu fahre sie aber auch Bus, sagt sie. Sie habe von dem neuen Ticket noch nichts mitbekommen, aber könne sich gut vorstellen, es in Zukunft zu nutzen. „Und eine App auf dem Smartphone zu benutzen ist für mich kein Problem“, fügt sie an.

Dorina Nittbaur | Bild: Jonas Schönfelder

Ist der Kurzstreckentarif dauerhaft auf die App beschränkt? Ja, laut Josef Siebler ist es nur in der App möglich, zu prüfen, ob sich das gewünschte Ziel im Radius der Kurzstrecke (1,2 beziehungsweise 2 Kilometer) befindet. Warum die Abstände nicht in die Fahrkartenautomaten oder die Verkaufssysteme in den Bussen integriert werden können, erklären die Stadtwerke nicht. Siebler verweist auf die Vorteile des jetzigen Systems: Die Fahrgäste müssten die Tarife nicht kennen und die Busfahrer würden keine Zeit mit dem Ticketverkauf verlieren.

In einigen Bussen hängen Aufhänger mit Informationen zu den neuen Tarifen. | Bild: Jonas Schönfelder

Wie viele nutzen die neuen Handytickets bereits?

Auf Nachfrage erläutert Pressesprecher Siebler, dass sich am Einführungstag bereits mehr als 300 Kunden registrierten. „Dabei haben wir noch keine große Werbung gestartet“, ergänzt er. Bislang gibt es in einigen Bussen Hinweisschilder zu den neuen Tarifen.