Es ist nicht lange her, da herrschte am Bodensee Ebbe. Da liefen wegen des Niedrigwassers Schiffe auf Grund und Inseln wurden begehbar. Das ist nun wieder anders. Denn in den vergangenen Tagen sorgte Tief „Axel“ mit starken Gewittern und heftigem Dauerregen in ganz Süddeutschland für schnell steigende Pegelstände. Auch in Konstanz.

Hier schoss der Seepegel binnen weniger Tage um mehr als einen halben Meter in die Höhe – von rund 3,30 Metern am Montagmorgen auf 3,99 Meter am Donnerstagmorgen.

Tendenz laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg, zumindest bis Freitag, weiter steigend.

Ab wann herrscht am Bodensee Hochwasser-Alarm?

Um Hochwasser handelt es sich hier allerdings noch nicht. Denn der sogenannte Meldewert ist erst bei einem Pegelstand von mindestens 4,80 Meter erreicht.

Ungewöhnlich sei eine solche Wetterlage mit reichlich Niederschlag während dieser Jahreszeit auch nicht, sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe beim Internetportal Wetterkontor: „Das passiert, wenn ein Zentraltief, wie Axel es war, warme Luft vom Mittelmeer ansaugt, über Mitteleuropa liegen bleibt und sich dort ausregnet.“ Im Frühjahr komme das immer wieder vor.

Der Mai zeigt sich unbeständig: immer wieder deutlich zu trocken, immer wieder viel zu feucht

Dass der Mai ein Monat der Wetter-Extreme sein kann, zeigt ein Blick auf die Niederschlagsmengen der vergangenen zehn Jahre. Immer wieder wechseln sich in Konstanz regenreiche und regenarme Perioden ab. So fielen in diesem Monat bislang 121,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – und damit ähnlich viel wie in den vergangenen beiden Dürrejahren zusammen (2018: 76; 2017:56,4).

Niederschlag ist dringend nötig

Angesichts der lange anhaltenden Trockenheit, die sich bis Anfang April in einem Pegelstand um drei Meter widerspiegelte, sieht Wetterexperte Jürgen Schmidt den Regen als dringend notwendig. „Das ist einerseits wichtig, weil die Vegetation sich derzeit in der Wachstumsphase befindet“, sagt er. Andererseits profitiere auch die Binnenschifffahrt und damit der Transport von Gütern davon.

Auch der Seerhein führt wieder mehr Wasser. Die Tiere freut es. | Bild: Reinhardt, Lukas

Denn welche Folgen eine solch trockene Wetterlage am Bodensee hat, zeigte sich im Herbst vergangenes sowie im Frühjahr dieses Jahres: damals verhinderte das Niedrigwasser, dass zahlreiche Schiffe und Jachten auslaufen konnten.

Für die kommenden Tage ist laut dem Internetportal Wetterkontor wieder mehr Sonne und weniger Regen vorhergesagt.