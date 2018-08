Ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz will die evangelische Kirchengemeinde mit der Sanierung der im Jahr 1970 eingeweihten Auferstehungskirche setzen. Bereits vor sechs Jahren gab es die ersten Überlegungen zur Ertüchtigung des Gotteshauses. Unvergessen ist allen die Aufnahme mittels Wärmebildkamera. "Die Kirche leuchtete auf dem Bild wie eine Fackel; sogar bis zum Glockenturm, obwohl es keine Verbindung vom Turm zur Kirche gibt", berichtete Pfarrer Christof Ellsiepen seinerzeit.

Fünf Jahre lang hat die evangelische Kirchengemeinde Litzelstetten engagiert Spenden gesammelt, um ihren Eigenanteil finanzieren zu können. Jetzt hat die Sanierung der Auferstehungskirche im Holdersteig begonnen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Doch nicht nur die energetische Sanierung hat sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt. "Wir haben uns für eine Photovoltaikanlage entschieden. In der Spitze können 16 Kilowatt Strom erzeugt werden", berichtet Joachim Dach vom Bauausschuss. Der Clou: Die Solarpaneele werden in die Dachhaut integriert und von Schindeln umrahmt. "Damit wollen wir ein sichtbares Zeichen setzen", so Dach, denn im Zeitalter des Klimawandels wolle auch die Kirche Vorreiter sein. Schließlich gelte es, die Schöpfung zu bewahren, so Dach.

Es geht auch um so profane Dinge wie Heizkosten

Die Auferstehungskirche ist schon eingerüstet und die Handwerker gehen ein und aus. Ein wichtiger Aspekt im Rahmen der energetischen Sanierung: "Die alten Eternitplatten an den Wänden und dem Dach werden entfernt", stellt Architekt Hans Thoma vom Radolfzeller Architekturbüro Mangold Thoma Gönc (MTG) fest. Die Wärmedämmung der Kirche ist die Hauptarbeit.

Sechs Zentimeter dicke Holzfaserplatten plus 20 Zentimeter Dämmung, gibt Thoma wesentliche Stichworte. In den Zwischenräumen zwischen den Wänden und den Holzfaserplatten würde die aus nicht brennbarem Material bestehende Dämmung eingeblasen. Der Vorteil: "Es geht schnell, und es gibt keine Luftzwischenräume", so Thoma.

Die schönen bunten Fenster werden leuchten wie nie zuvor

Die bunten Ornamentfenster werden derzeit restauriert. Die Verglasung, die dem Witterungsschutz diente, werde entfernt und durch energetische Isolierglasscheiben ersetzt, schildert der Architekt. In der Sakristei würden drei neue Ornamentscheiben im Stil des bestehenden Fensterensembles eingebaut, berichtet Pfarrer Christof Ellsiepen. Die Kirchenfenster würden später hinterleuchtet, sagt Joachim Dach. Die Kirche erhalte ein komplett neues Beleuchtungssystem mit LED. Einige Strahler kämen an die Decke, ansonsten gebe es eine Fenster begleitende Beleuchtung, die nach oben und unten strahle, schildert Hans Thoma.

Baustelle Kirchenraum: In der Auferstehungskirche wurde vorübergehend eine Zwischendecke eingezogen, damit die Bauarbeiter die Arbeiten am Dach bewerkstelligen können. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Holzverkleidung im Inneren bleibe bestehen. Allerdings werde die Holzbrüstung der Empore durch eine Glasbrüstung ersetzt. So gebe es künftig einen besseren Kontakt zum Chor, und die Gottesdienstbesucher hätten beste Sicht nach vorn, freut sich Christof Ellsiepen, der dann auf den Boden sieht und feststellt: "Dieser Teppich hat seine Schuldigkeit getan. Er wird durch einen neuen, ebenso strapazierfähigen ersetzt." Heike Klotz von MTG ergänzt: Unter den Teppich werden Induktionsschleifen für Hörgeräte verlegt, damit Hörgeräteträger die Gottesdienste besser mitverfolgen können.

Im November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Der abenteuerliche Zugang zum Glockenturm wird zudem entschärft. Eine fünf Meter lange Leiter diente bislang als Zustieg, schildert Christof Ellsiepen. Künftig gelange man von der Empore in den Glockenturm. Die Handwerker haben in den kommenden Monaten viel zu tun. Architekt Hans Thoma ist zuversichtlich; er geht davon aus, dass die Sanierung im November fertig ist.

Was die Sanierung kostet und wer sie bezahlt Für die Sanierung der Litzelstetter Auferstehungskirche werden rund 450.000 Euro veranschlagt. Die Landeskirche übernimmt 40 Prozent, 20 Prozent werden mit einem Darlehen finanziert. 180.000 Euro muss die Gemeinde selbst aufbringen. Neben Ersparnissen kann sie auch 100.000 Euro nutzen, die in den vergangenen fünf Jahren gespendet werden. Pfarrer Christof Ellsiepen und Bernd Schallenmüller vom Spendensammel-Team sind von der Spendenbereitschaft überwältigt, es waren 120.000 Euro zusammengekommen. Die etwa 50.000 Euro für die Photovoltaikanlage trägt ebenfalls die Kirchengemeinde.

