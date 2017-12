Konstanz Nach der Mister-Germany-Wahl: Warum Giuliano Lenz aus Konstanz sich nicht als Verlierer fühlt

Der schönste Mann Deutschlands ist er nicht geworden. Aber die Mister-Germany-Wahl ist für Giuliano Lenz ein Erlebnis, das er nicht missen will. Und er will seine neue Bekanntheit nutzen für ein Projekt, in dem Minuten über Leben und Tod entscheiden können.

Den Titel als schönster Mann Baden-Württembergs kann ihm keiner mehr nehmen, und daraus will der Konstanzer Giuliano Lenz (28) etwas machen. Dass er sich am Wochenende bei der Wahl zum Mister Germany seinem Mitbewerber Pascal Unbehaun aus Thüringen geschlagen geben musste, stört ihn nicht. "Ich bin sehr dankbar, im Finale in die Top fünf gekommen zu sein", berichtet er.

Er will sich für mehr Erste Hilfe einsetzen

Seine neue Bekanntheit will er in den Dienst einer Sache stellen, die ihm selbst besonders am Herzen liegt. Als jemand, der selbst im Rettungsdienst gearbeitet hat, will er eine bessere Ausbildung von Ersthelfern ermöglichen. Kurse am Arbeitsplatz und Ausbildungen für Eltern mit Kindern stellt er sich vor: "Oft geht es da um Minuten, und Erste Hilfe kann ein Leben retten", sagt er kurz nach seiner Rückkehr nach Konstanz am Telefon. Nun suche er Kooperationspartner, die diese Inhalte professionell vermitteln. "Ich habe zwar selbst im Rettungsdienst gearbeitet, aber für die Kurse selbst gibt es Leute, die das besser können". Er sehe eine größten Möglichkeiten darin, "als Botschafter unterwegs zu sein".

Weshalb Minuten oft überlebenswichtig sind

Warum Erste Hilfe so wichtig ist, hat Lenz selbst vor einigen Jahren erlebt. Es war eine ähnliche Situation wie jetzt am Wochenende, erinnert er sich: Schneeglatte Straßen, und der Rettungswagen braucht deutlich länger zu einem Einsatz in Wallhausen als üblich. Gerade bei Herz-Notfällen könnten Ersthelfer einen entscheidenden Beitrag leisten, sagt Lenz. "Und da will ich mich engagieren, denn ich habe nicht vor, jetzt in irgendein Dschungelcamp oder so zu gehen."

Warum die Mister-Wahl kein brutaler Kampf war

Wer sich den Wettbewerb unter 15 Landessiegern als brutalen Konkurrenzkampf vorstellt, den kann Lenz nicht bestätigen. In der Woche vor dem Finale waren alle Bewerber zusammen in einem Camp in einer Luxus-Ferienanlage in Ägypten, und das wir "eine unglaubliche Erfahrung mit tollen Menschen", so Lenz: "Wir sind nach dem Team ins Finale gegangen und nicht als Konkurrenten. Wir haben uns gegenseitig gepusht, unterstützt und angefeuert."

Wie Giuliano Lenz dem Sieger gratuliert

Pacal Unbehaun als Thüringen, der am Wochenende das Rennen machte, gönnt der Konstanzer den Sieg von Herzen. "Er ist ein grandioser Mister Germany und wird sein Amtsjahr zu hundert Prozent rocken", ist sich Giuliano Lenz sicher. Geschlagen geben musste er sich auch Edison Hoti (22), der zum Mister Sachsen gewählt worden war. Auf Rang drei und damit auch noch vor Giuliano Lenz landete Maik Geilenbrügge (25), der amtierende Mister Nordrhein-Westfalen.