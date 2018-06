Konstanz Nach der Messer-Attacke auf einen Konstanzer Taxifahrer: Der Zugriff erfolgte im Linienbus

Der mutmaßliche Täter des Angriffs auf einen Taxifahrer schweigt. Und deshalb dauerte es auch so lange, bis Polizei und Staatsanwaltschaft den Fahndungserfolg preisgaben: Sie mussten zunächst den genetischen Fingerabdruck auswerten.

Warum diese Gewalttat? Das ist die Frage, die sich auch vier Tage nach der brutalen Attacke auf einen Taxifahrer nicht nur die Ermittler noch immer stellen. Denn ein Geständnis hatte der Tatverdächtige auch am Montagabend nicht abgelegt, dennoch gibt es offenbar keine Zweifel mehr daran, dass er den 44-Jährigen auf der Fahrt in Richtung Allmannsdorf angegriffen hat. Klar ist inzwischen immerhin, dass die lebensbedrohlichen Stiche mit einem Messer ausgeführt wurden. Das bestätigte Polizeisprecher Bernd Schmidt. Von der Tatwaffe fehlt demnach aber noch immer jede Spur. Die Ermittlungen laufen weiter, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Zentrum steht das Motiv des 34-jährigen Wohnsitzlosen.

Der Tatverdächtige schweigt sich aus

Die Festnahme, auch das ist inzwischen klar, erfolgte am Freitagabend gegen 19 Uhr in einem Linienbus – und zwar ganz in der Nähe des Tatorts. Die Beamten ergriffen den Tatverdächtigen in der Mainaustraße. Während sie mit dem schwer verletzten Taxifahrer inzwischen sprechen konnten und Informationen zum Tatablauf erhielten, schweigt sich der Tatverdächtige aus. Gegen ihn verhängte am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Amtsgericht Untersuchungshaft.

Genetischer Fingerabdruck führt zum Tatverdächtigen

Belastet wird der Tatverdächtige vor allem durch den genetischen Fingerabdruck. Von ihm wurde eine DNA-Probe genommen und mit Spuren im Taxi und an Gegenständen aus dem Besitz des mutmaßlichen Täters verglichen. Das sei auch der Grund, warum die Polizei die Konstanzer Öffentlichkeit und vor allem die extrem beunruhigten Taxifahrer nicht umgehend über die Festnahme informieren konnte, so Sprecher Schmidt. Das bedeutet: Die Polizei musste auf Labor-Ergebnisse warten, um einen Haftbefehl zu erwirken. Hätte sie zuvor schon eine Festnahme bekannt gegeben und dann Verdächtigen dann womöglich wieder freilassen müssen, hätte dies zumindest Fragen aufgeworfen und womöglich auch die weiteren Ermittlungen massiv erschwert.

Zur falschen Zeit am falschen Ort?

Klar wird langsam auch, dass der 44-jährige Taxifahrer wohl einfach das furchtbare Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Denn auf eine frühere Verbindung zwischen Täter und Opfer weisen die bisherigen Ermittlungen nicht hin. Für die Aufklärung des Motivs muss die Polizei nun Indizien wie auch Zeugenaussagen nutzen, so lange der Verdächtige zur Tat schweigt. Der 34-Jährige ist inzwischen in einem Gefängnis inhaftiert. Klar ist allerdings: Ein Raubdelikt liegt nicht vor. Die Polizei bestätigte, dass die Wertsachen und Einnahmen des Taxifahrers nicht entwendet wurden.