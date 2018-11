Nach der öffentlichen Kritik von Theater-Intendant Christoph Nix zum Zustand des von ihm geleiteten Haus, konterte Oberbürgermeister Uli Burchardt am Wochenende. In einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite schreibt Burchardt: "Die von Herrn Nix sogenannte 'Stadtpolitik' hat in meiner Amtszeit den städtischen Zuschuss für das Stadttheater von rund 4,8 Millionen Euro pro Jahr auf rund 5,8 Millionen Euro pro Jahr (!) erhöht."

Konstanz Wie marode ist das Konstanzer Stadttheater wirklich – und wer ist schuld? Intendant Christoph Nix klagt an, die Stadt spielt den Ball zurück Das könnte Sie auch interessieren

Nix hatte am Freitag Medien zu einem Rundgang durch das Theater eingeladen und dort auf Missstände in dem mehr als 500 Jahre alten Gebäude hingewiesen, das zuletzt 1934 groß saniert worden sei. Der städtischen Politik attestierte er fehlenden Willen, um in Reparaturen zu investieren. OB Burchardt schreibt dagegen, beim Stadttheater handle es sich um die mit weitem Abstand am höchsten bezuschusste Einrichtung. Sein Rat an den Theaterintendanten: "Herr Nix sollte den Ball etwas flach halten."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein