vor 1 Stunde Jörg-Peter Rau Konstanz Nach dem brutalen Angriff auf einen Taxifahrer in Konstanz: Was wir wissen und was wir nicht wissen

Die Polizei ermittelt unter Hochdruck, nachdem in der Nacht zum Freitag in der Mainaustraße in Konstanz ein Taxifahrer schwere Verletzungen durch Stiche erlitten hat. Viele Details der Tat sind noch unklar - andere geben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht heraus. Hier der Überblick vom Freitagnachmittag.