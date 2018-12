von Charlotte Kurz

Null Euro Budget in Konstanz – vier Millionen Euro in Tübingen

"Tübingen gibt über vier Millionen Euro jedes Jahr für Ganztageseinrichtungen an den Grundschulen aus. Konstanz hat hier ein Budget von null Euro", sagte Frank Schädler, Leiter des Amts für Bildung und Sport. Er war zuvor bei einem Erfahrungsaustausch in Tübingen gewesen.

Konstanz steht bei der Ganztagsschule am Anfang

Bürgermeister Andreas Osner betonte die Wichtigkeit des Themas: "Die Umstellung kann nicht von heute auf morgen funktionieren, daher müssen wir frühzeitig darüber nachdenken."

Auch Frank Schädler spricht von Anfängen: "Wir müssen erstmal für Konstanz definieren, was Ganztagsschulen konzeptionell bedeuten, was die Schulen abbilden und was andere Partner leisten können."

Eltern müssen im Beruf kürzer treten, wenn das Kind in die Schule kommt

Sarah Seidel, Schriftführerin des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten (Kita), sprach die Aufregung vieler Eltern an, wenn es beim Wechsel von Kindergarten zur Grundschule heiße, die Betreuung am Nachmittag gehe zurück: "Viele Eltern können dann nur noch 30 Prozent arbeiten."

Schädler beruhigte mit offiziellen Zahlen. "Im Moment stehen sieben Kinder auf der Warteliste im Stadtgebiet für Nachmittagsbetreuungen an den Grundschulen". Alle anderen hätten offiziell einen Platz in der Kernzeitbetreuung oder an den Horten gefunden, oder es seien privat andere Lösungen gefunden worden.

Der Bedarf wird weiter steigen – da sind sich Eltern und Stadtverwaltung einig

Auch in Bezug auf Probleme wie mangelnde Ferienbetreuung und Lehrerversorgung müssten neue Ansätze gesucht werden. Genau hier will der frisch gewählte Vorstand mit der neuen ersten Vorstandsvorsitzenden Johanna Vogt ansetzen und gemeinsam mit der Stadtverwaltung Betreuungsangebote am Nachmittag an den Grundschulen nachhaltig verbessern. Die bisherige Vorsitzende, Alexandra Bek, schied nach vier Jahren aus dem Amt, da keines ihrer vier Kinder zurzeit eine Konstanzer Schule besuche.

