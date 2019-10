Es war kein ruhiger Morgen am Tag der Deutschen Einheit für Anwohner rund um das Döbele: Am großen Parkplatz in ihrer Nachbarschaft brannte ein kleines Wohnmobil komplett aus. Dies hatte einen größeren Einsatz von mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleuten sowie Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei zur Folge. Verantwortlich soll laut der Polizei Konstanz der Besitzes des Wohnmobils sein, der im Innern gekocht hatte.

Die Feuerwehrleute wurden im Morgengrauen des Tages der Deutschen Einheit ans Döbele gerufen. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Die Feuerwehr erhielt laut ihres Berichts gegen 6.45 Uhr einen Notruf über ein in Flammen stehendes größeres Fahrzeug am Döbele-Parkplatz. Das Feuer drohte laut des Notrufs auf umstehende Fahrzeuge überzugreifen, erklärt Feuerwehr-Sprecher Klaus Menge. Das in Vollbrand stehende kleine Wohnmobil sei auf einem regulären Pkw-Parkplatz abgestellt gewesen.

Feuer greift auf nahestehendes Cabriolet über

Als die ersten Feuerwehrleute an der Einsatzstelle angekommen waren, hatte das Feuer tatsächlich bereits auf ein nahestehendes Audi-Cabriolet übergegriffen.

Ein nahestehendes Cabriolet wurde in Mitleidenschaft gezogen. | Bild: Lars Heilmann/ Feuerwehr Konstanz

Der Besitzer des Wohnmobils, ein 25-jähriger Mann, war vor Ort. Er wurde wegen der eingeatmeten Rauchgase leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Konstanz gebracht.

Fahrlässiges Handeln steht als Ursache im Raum

Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass sich der Brand so schnell ausbreiten konnte, weil Gas aus einer Gasflasche im Wohnmobil ausgeströmt war.

Laut eines Sprechers der Polizei Konstanz stehe fahrlässiges Handeln als Ursache im Raum. „Es wurde im Wohnmobil gekocht“, erklärt er auf Anfrage des SÜDKURIER.

Offenbar – so die ersten Ermittlungen der Polizei – wurde im inneren des Wohnmobils gekocht. | Bild: Lars Heilmann/ Feuerwehr Konstanz

Fahrzeuge in der Umgebung durch Strahlungshitze beschädigt

Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit Löscharbeiten an den beiden brennenden Fahrzeugen, die Umgebung wurde zudem gesichert. „Während der Löscharbeiten kam es zu weiteren kleineren Verpuffungen im Wohnmobil„, erklärt Klaus Menge.

Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. | Bild: Lars Heilmann/ Feuerwehr Konstanz

Dennoch konnte eine

weitere Brandausbreitung verhindert werden. Schäden an Fahrzeugen in der näheren Umgebung durch Strahlungshitze konnten jedoch nicht gänzlich vermieden werden. Die Polizei Konstanz berichtet von fünf weiteren Autos, die „teilweise massiv beschädigt“ worden seien.

Die Höhe des Schadens wird von der Polizei auf rund 70.000 Euro beziffert, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.