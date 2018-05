Konstanz Nach dem Abstieg der HSG: Der Sport in Konstanz ist vor allem in der Breite spitze

Nach dem Abstieg der HSG: Der Sport in Konstanz ist vor allem in der Breite spitze

Die HSG Konstanz hat nach ihrem Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga 2016 einen Sonderzuschuss erhalten. Das war damals richtig, muss nach dem Abstieg aber überdacht werden. Botschafter für die Stadt sind die Konstanzer Handballer dennoch – so wie tausende andere Sportler, schreibt Benjamin Brumm im Standpunkt der Woche.

Heute in Essen noch einmal Botschafter für die Heimat sein und nächste Woche für einen guten Abschied in der Schänzlehalle sorgen – mehr ist für die HSG Konstanz sportlich nicht mehr drin. Sie ist aus der zweiten Handball-Bundesliga abgestiegen. Die Qualität der Konkurrenten, vor allem aber deren teils deutlich dickere Geldbörsen – das war am Ende zuviel für den sparsamen Konstanzer Weg. Die Spieler selbst konnten das Lob ihrer Gegner irgendwann nicht mehr hören: sympathischer Verein, frenetische Fans und eine stets gut gefüllte Halle. Diese Haltung ehrt sie als Sportler, mindert aber nicht ihre Bedeutung als Botschafter für die Stadt.

25.000 Mitglieder in 100 Vereinen zeigen: Konstanz ist in der Breite spitze

Tatsächlich – auch wenn es die Handballer schmerzt – passt der Abstieg aus der halbprofessionellen zweiten Liga ganz gut zu Konstanz. Denn sie ist keine Spitzensport-Stadt, aber eine spitzen Breitensport-Stadt. Auch wenn die Zahlen zuletzt nach unten gingen, sind knapp 25.000 Mitglieder in rund 100 Sportvereinen beachtlich. Sie kicken, turnen, rudern, schwimmen selbst – oder unterstützen aktive Sportler mit ihrer Mitgliedschaft.

Anders als ein Zuschuss fürs Bodenseeforum kommt die Sportförderung direkt beim Bürger an

Und nur weil sie das nicht wie die Handballer in der gesamten Republik sondern vielleicht nur in der Region tun, sind sie nicht minder Botschafter der Stadt. Die lässt sich ihr selbst gewähltes Motto als "aktive und ambitionierte Sportstadt mit hohem Freizeit- und Erlebniswert" etwas kosten. Mit knapp 1,3 Millionen Euro wurde der Sport zuletzt gefördert. Das ist schon deshalb gut investiertes Geld, weil es – anders als diverse andere Zuschüsse, angefangen bei den 2017 nachgeschobenen eineinhalb Millionen Euro für das Bodenseeforum – direkt beim Bürger ankommt.

HSG Konstanz muss sich auf weniger Geld von der Stadt einstellen

Die HSG hat zusätzlich seit 2016 als Aushängeschild einen Sonderzuschuss von jährlich bis zu 117 000 Euro erhalten, der in der kommenden Spielzeit zum letzten Mal ausbezahlt wird. Das war damals das richtige Zeichen der Wertschätzung und wichtig für die Lizenz. Weil die Handballer trotz Aufstiegs statt auf Profis auf Studierende setzte und so junge Menschen für ihre vorigen Leistungen belohnte. Die Stadt wird diesen Sonderzuschuss auf seine Höhe prüfen und dann wohl anpassen müssen, wie es die Stadträte vor zwei Jahren beschlossen.

Politiker müssen den Ist-Zustand bewerten

Der HSG wird bei aller gelebter Bescheidenheit daran gelegen sein, trotz Drittklassigkeit möglichst geringe Abstriche machen zu müssen. Der Charme eines Wiederaufstiegs darf die Entscheidungsträger der Stadt aber nicht leiten. Denn hochklassig spielende Mannschaften und Einzelsportler hatten andere Konstanzer Vereine auch schon zu bieten. Sie betreiben zum Beispiel erfolgreich Rollhockey, Rudern, Segeln oder Lacrosse, sind also spitzen Breitensportler.

