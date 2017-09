sap Nach dem Abbau der Notunterkünfte: 80 Prozent der Elektrogeräte werden weiterverwendet

Notunterkünfte für Flüchtlinge werden abgebaut, Anschlussunterkünfte aufgebaut. Was passiert dazwischen mit den Elektrogeräten? Auf der Spur eines Gerüchts

Konstanz – 44 Herde, Abwaschbecken und Kühlschränke, 23 Waschmaschinen und 23 Trockner standen in der Notunterkunft in der Schwaketenstraße für 342 Bewohner bereit, als sie im Mai 2016 eröffnet wurde. Knapp ein Jahr später wurde die Unterkunft abgebaut, wie derzeit viele andere Notunterkünfte im Landkreis. Was passierte mit den Elektrogeräten, die neu angeschafft wurden? Immer wieder gibt es Gerüchte, wonach funktionsfähige Geräte weggeworfen werden. "Das stimmt einfach nicht", sagt Andrea Feindler. Sie ist Leiterin des Referats für die Unterbringung von Flüchtlingen. Auf Anfrage hat sie zum Gespräch in das Landratsamt geladen und erklärt, wie die Anschaffung und Weiterverwendung der Geräte abläuft.

Zunächst frage die Behörde verschiedene Großhändler an. Das günstigste Angebot erhalte den Zuschlag. So koste ein Herd in der Anschaffung zwischen 100 und 190 Euro, ein Kühlschrank zwischen 120 und 150 Euro, eine Waschmaschine zwischen 380 und 430 Euro. Werden Markengeräte gekauft? "Zum Teil, ja. Aber die gehen auch nicht so schnell kaputt und man muss Neue kaufen", antwortet Andrea Feindler. 26 Elektrogeräte aus der Wollmatinger Notunterkunft mussten dennoch entsorgt werden – die hätte aber niemand mehr verwenden können. Ein deutlicher Verschleiß – "aber wir nutzen die Geräte, bis eine Reparatur teurer als die Neuanschaffung wäre".

Ein Großteil der Geräte aus der Wollmatinger Unterkunft stehe heute in der Gemeinschaftsunterkunft in Stromeyersdorf, es gibt aber auch ein Zentrallager in Gottmadingen. Aus diesem könnten Kommunen Geräte für die Anschlussunterkünfte kaufen. "Wenn eine Stadt oder Gemeinde einen Kühlschrank für Sozialwohnungen, also Obdachlose oder sozial schwache Familien kaufen möchte, bekommt er diesen auch gebraucht für die Hälfte von uns", antwortet Feindler auf die Frage, ob das Angebot nur für die Ausstattung der Anschlussunterkunft gelte. Der Verkauf der Gegenstände richte sich allerdings ausschließlich an die Städte und Gemeinden im Landkreis und nicht an Privatpersonen oder Flüchtlinge direkt. Warum müssen die Städte die Geräte überhaupt abkaufen? "Es gibt eine getrennte Kassenführung aufseiten Landkreis und Gemeinde, sodass wir die Geräte nicht herschenken können", antwortet Feindler. "Der Landkreis kauft zum Beispiel einen Kühlschrank für einen Neupreis von 150 Euro. Später kauft eine Gemeinde den gebrauchten Kühlschrank dem Landkreis in Höhe von 75 Euro ab. Der Landkreis verzeichnet dann ein Plus in Höhe von 75 Euro und somit hat der Landkreis letztlich 75 Euro und die Stadt 75 Euro für ein Gerät mit Neupreis 150 Euro bezahlt. Für den Steuerzahler gibt es also keine zusätzliche Belastung, wenn die Stadt das Gerät abkauft.