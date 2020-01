Es gibt seit 30 Jahren diese Kinder-Nachrichtensendung. Logo heißt sie und wird von Eltern wie Experten gelobt. Immer wieder gesehen wird der Beitrag namens „Was tun, wenn‘s brennt“. Erster Schritt: Sich selbst in Sicherheit bringen, so der Hinweis der Macher. Schon danach sollte folgen: Feuerwehr verständigen, denn die weiß eben, was zu tun ist, wenn‘s brennt.

Dem ein oder anderen in Konstanz fehlte es wohl am Zugang zum Kinderfernsehen – eher aber an der guten Kinderstube, jeglicher Form von Erziehung, klarem Menschenverstand oder schlicht an Respekt. Wie sonst käme man auf die verwirrte Idee, ein Feuerwehrfahrzeug mit Feuerwerkskörpern zu bewerfen, wie zu Jahresbeginn am Wollmatinger Bahnhof geschehen?

Ständige Alarmbereitschaft statt gemütlicher Feierstimmung

Die Silvesternacht gehört für Rettungskräfte sicher zu den besonders begehrten Dienstzeiten. Wer wollte schon mit der Familie oder Freunden gemütlich bei Raclette oder Fondue sitzen, Dinner for One in Dauerschleife schauen und um Mitternacht mit einem Gläschen anstoßen?

Da ist doch das Gefühl ständiger Alarmbereitschaft dank eingeschaltetem Funkmelder weit spannender – wer weiß schon, wo eine verunglückte Rakete oder ein achtlos oder absichtlich in einen Mülleimer geworfener Böller zum nächsten Einsatz lockt.

Im Ernst: Man kann gerade an diesen besonderen Tagen im Jahr nur den Hut ziehen vor allen, denen das Wohl aller wichtiger ist als die eigene Feierlaune. Neben Feuerwehrleuten betrifft das unter anderem auch Rettungsassistenten, Streifenpolizisten oder – nicht zuletzt wegen zu lange festgehaltener Böller – das Personal der Notaufnahme.

„Geht‘s noch?“ Eine überaus berechtigte Frage!

Die Konstanzer Feuerwehr muss mit einem Bild auf Facebook nach Respekt suchen und die überaus berechtigte Frage stellen: „Geht‘s noch?“

Mit diesem Bild machte die Feuerwehr Konstanz bei Facebook auf fehlenden Respekt in der Silvesternacht aufmerksam. | Bild: Facebook/ Feuerwehr Konstanz

Weil nach einem von mehreren ihrer Einsätze in der Silvesternacht ein Löschfahrzeug mit Böllern und Raketen beworfen wird. Den Verursachern ist das hoffentlich mindestens peinlich, es soll aber eher eine saftige Strafe kosten. Was man ihnen für Silvester 2020 schon jetzt wünschen darf: Ein ganz persönliches Böllerverbot.