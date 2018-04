Konstanz / Walvis Bay Nach Leoparden-Angriff: Konstanzer liegt noch im Krankenhaus in Namibia

Der in Namibia von einem Leoparden angegriffene Konstanzer ist weiterhin im Krankenhaus in der Hafenstadt Walvis Bay. Die Intensivstation hat er mittlerweile verlassen können.

SÜDKURIER-Informationen zufolge will er sich abseits vom Presserummel von seinen Verletzungen erholen. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche internationale Medien über seinen Fall berichtet. Der Konstanzer ist in der vergangenen Woche von dem Tier gepackt worden, als er im Kuiseb Canyon ein Fenster an Reisemobil schließen wollte.

Der Leopard biss in die Kehle und zerkratzte den Kopf des Mannes. Der 61-Jährige war mit seiner Ehefrau nach Afrika gereist. Beide wollen so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren, damit der Konstanzer hier weiter medizinisch versorgt werden kann. Experten haben das Verhalten des Leoparden als ungewöhnlich bezeichnet.