Konstanz Nach Leichenfund in Tägerwilen: Gutachten ist noch nicht fertig

Fast zwei Jahre nach der Tötung einer 38-jährigen Konstanzerin könnte es bald zu einer Anklage kommen. Eine Spaziergängerin hatte die Frau am Tägerwiler Strandbad gefunden.

Es war ein Spaziergang, auf den eine Tägerwilerin gerne verzichtet hätte. Als sie vor fast genau zwei Jahren an Pfingsten mit ihrem Hund unterwegs war, stieß sie am Ufer des Strandbads auf eine Frauenleiche. Die 38-jährige Konstanzerin war aufgrund massiver Kopfverletzungen nach Gewalteinwirkung gestorben, dies ging aus einer Obduktion hervor. Seit ebenfalls bald zwei Jahren ist ein Mann in Haft, der als Verdächtiger gilt. Ein psychiatrisches Gutachten über ihn soll bald endgültig fertig sein, anschließend will die Thurgauer Staatsanwaltschaft Anklage erheben.

Zusatzfragen an Psychiater

Die Ermittler sind bereits weit mit ihrer Arbeit. Die psychiatrische Analyse über den mutmaßlichen Täter war bereits angefertigt, die Parteien hatten daraufhin Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Der Verteidiger des Beschuldigen habe aber noch Zusatzfragen gehabt, an deren Beantwortung der Psychologe derzeit arbeite, erklärt Stefan Haffter, Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage. Somit hat sich der im August des vergangenen Jahres noch abzeichnende Zeitplan verschoben. Die Staatsanwaltschaft wollte im Herbst 2017 Anklage erheben. Wann es nun sein wird, das kann Stefan Haffter nicht absehen. Die Staatsanwaltschaft sei in ihrer Arbeit aber soweit, dass sie rasch vors Bezirksgericht Kreuzlingen ziehen könne.

Verdächtiger widerrief Geständnis

Dieser Fall hatte bereits eine Wendung genommen, nachdem der Beschuldigte sein Geständnis, die Frau getötet zu haben, zurückgezogen hatte. Er selbst war es auch, der von der Untersuchungshaft in die vorzeitige Haft wechseln wollte, damit diese Zeit auf die zu erwartende Strafe angerechnet würde. Die Schweizer Strafprozessordnung lässt dies zu, wenn die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag genehmigt. Die Polizei hatte den zur Tatzeit 59-Jährigen am Flughafen in Barcelona festgenommen. Der ehemalige Konstanzer lebt auf Teneriffa. Er und die 38-Jährige kannten einander gut. Sie waren unmittelbar vor der Gewalttat beim Tägerwiler Strandbad gesehen worden.