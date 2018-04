Konstanz/Reichenau Nach Explosion einer Spiritusflasche: Frau wird mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen

Beim Auffüllen eines Warmhaltebehälters entzündete sich die Spiritusflasche explosionsartig, wodurch die Frau im Gesicht, Oberkörper und an den Händen schwere Verbrennungen erlitt

Konstanz/Reichenau – Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Reichenau ereignet. Eine 50-jährige Frau musste mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen worden, nachdem eine Spiritusflasche explodiert war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung des Unfallablaufs aufgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 66-Jähriger einen Spirituskocher eines Warmhaltebehälters nachgefüllt haben, so die Staatsanwaltschaft.

Dabei entzündete sich die Spiritusflasche explosionsartig, wodurch die in der Nähe stehende Frau im Gesicht, Oberkörper und an den Händen schwere Verbrennungen erlitten hat. Auch der 66-Jährige musste mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ob es sich dabei um den Ehemann der 50-Jährigen handle, dazu wollten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag keine Angaben machen.