Konstanz vor 1 Stunde

Nach Enthüllung der NS-Vergangenheit von Willi Hermann: Narren in Konstanz und Stockach sind bestürzt

Nun geht der Blick auch auf andere Fasnachts-Größen und tief in die Narrenvereinigungen hinein: Die Narrengesellschaft Niederburg in Konstanz und das Stockacher Narrengericht wollen die eigene Vergangenheit vertieft untersuchen. Unter anderem geht es um die Frage: War Hermann parallel zur NSDAP-Karriere in der Stockacher Fasnacht aktiv?