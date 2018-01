Konstanz Nach Elektroauto-Unfall in Konstanz: Polizei sucht dringend wichtigen Zeugen

Der Unfall mit einem Elektroauto, bei dem die Batterie aus dem Fahrzeug geschleudet wurde und Feuer fing, wirft weiter Fragen auf. Laut Polizei hat ein Augenzeuge den Vorfall erlebt. Ihn rufen die Ermittler auf, sich zu melden.

Wie die Pressestelle des Präsidiums mitteilt, fuhr am Mittwoch gegen 0.45 Uhr ein weiterer Autofahrer von Allmannsdorf in Richtung Litzelstetten hinter dem verunglückten Fahrzeug her. Dessen Fahrer blieb demnach an der Unfallstelle, bis die ersten Einsatzkräfte eintrafen.

Über seine Person und das vonihm benutzte Fahrzeug lagen zunächst keine Angaben vor. Der Zeuge werde zur Klärung des Unfallablaufs benötigt, so die Polizei. Sie bittet ihn, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (0 77 33) 99 60-0, zu melden.