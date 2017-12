Konstanz Nach Beschwerden: Die Technischen Betriebe erklären, wieso sie am Sonntag die Straßen erst mit Verzögerung geräumt haben

Nach Beschwerden: Die Technischen Betriebe erklären, wieso sie am Sonntag die Straßen erst mit Verzögerung geräumt haben

Der erste große Schnee ist gefallen, und das hat die Kritiker auf den Plan gerufen. Der Chef der Einsatzkräfte hat seine Gründe, dass die Straßen nicht sofort frei waren.

Nach dem heftigen Schneetreiben am Sonntag, haben sich Bürger über einen mangelhaften Winterdienst der Technischen Betriebe Konstanz (TBK) beschwert, beispielsweise auf SÜDKURIER Online und der Facebookseite Konstanzer Seegeflüster. Henry Rinklin, bei den TBK zuständig für die Straßenräumung, erklärt, dass alle Einsatzkräfte um 10.30 Uhr alarmiert worden seien.

Um kurz nach 11 Uhr hätten die TBK-Mitarbeiter mit dem Räumen und Streuen begonnen. Die TBK hätten absichtlich eine halbe bis drei Viertel Stunde mit dem Start gewartet, das habe technische Gründe. Es sei sinnvoll, erst dann Salz zu streuen, wenn bereits erster Schnee auf den Straßen liege. Der aufgetaute Schnee und Eis könnten dann in einer zweiten Runde gut beiseite geräumt werden.

Zu frühes Räumen kann gefährlich werden

Allerdings sei der Niederschlag erheblich stärker geworden; in der Mischung mit dem bereits tauenden Schnee habe das zu Matsch geführt. Für Autofahrer wirke der dadurch entstehende rutschige Untergrund trotz Winterreifen gerne wie Aquaplaning. Einen weiteren Grund gab es für das Abwarten. Es sei klar gewesen, dass der Schnee im Laufe des Tages in Regen übergehe, erklärt Rinkling, nur der Zeitpunkt war offen.

Wenn zu früh geräumt werde, dann aber Regen auf die Straße falle, könne dies bei entsprechenden Temperaturen zu einer gefährlichen Eisplatte werden. Für eine Runde Räumen und Streuen, das sind 280 zu bearbeitende Straßenkilometer, benötigen die TBK-Kräfte rund 3,5 Stunden.

Henry Rinklin betont mit Blick auf den in der vergangenen Woche erschienen Artikel im SÜDKURIER erneut, dass nicht alle Straße von den TBK gestreut und geräumt würden – nur solche, die im Plan stehen. Das sind Hauptverkehrsstraßen. Nebenstraßen werden nur angefahren, wenn der Schnee eine Höhe ab zwölf Zentimeter erreicht. Die Route des Winterdiensts gibt es hier. Henry Rinklin hat am Sonntag auch eines beobachtet: Autofahrer, die mit Lichthupe die Einsatzfahrer bedrängten. Und an der nächsten Steigung seien die Autofahrer hängen geblieben.