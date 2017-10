Konstanz Nach Attacke auf Obdachlose in Bankraum: Prozess überraschend unterbrochen

Der Prozess um den Überfall auf eine obdachlose Frau in der Altstadt von Konstanz hat begonnen. Der 20-jährige Angeklagte räumte seine Tat ein, kann sich aber laut eigener Aussage wegen seines Drogenproblems an viele Details nicht erinnern.

Damit haben die Prozessbeteiligten am Amtsgericht Konstanz nicht gerechnet. Richter Franz Klaiber unterbricht die Hauptverhandlung der Jugendschöffensitzung. Klaiber will von einem Sachverständigen prüfen lassen, ob für den 20-jährigen Angeklagten aus Konstanz der Maßregelvollzug in einer Entziehungsklinik infrage kommt, bevor er ein Urteil spricht.

Der 20-Jährige soll laut Anklage Mitte April dieses Jahres eine 50-jährige wohnsitzlose Frau in einem Bankraum in der Konstanzer Altstadt überfallen und schwer verletzt haben. Er wird deshalb des besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Laut einer ersten Aussage gegenüber der Polizei verfolgte er denselben Plan in dieser Nacht schon in zwei weiteren Banken in der Innenstadt, habe davon aber wieder abgesehen. "Daran kann ich mich nicht erinnern", sagt der junge Mann heute.

Laut Anklage habe er mit voller Wucht mit einer Flasche auf die im Vorraum der Bank ruhende Frau eingeschlagen und Geld von ihr gefordert. Als die 50-Jährige sich mit dem Spanngummi eines Fahrrads wehrte, kam es zu einem Gerangel. Die Wohnungslose soll daraufhin an den Haaren zu Boden gebracht und anschließend durch den Bankraum gezogen worden sein. Hierbei verletzten Scherben der inzwischen zerbrochenen Flasche die Frau so schwer am Fuß, dass eine Arterie durchtrennt wurde. Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Bank zeigen, wie die 50-Jährige durch den Angriff viel Blut verliert. Ein medizinischer Gutachter sagt während der Verhandlung: "Die Verletzung war lebensbedrohlich, die Frau hätte verbluten können." Die 50-Jährige war als Zeugin geladen, tauchte vor Gericht jedoch nicht auf. Bei ihrer Vernehmung nach der Tat durch die Polizei sagte sie laut Protokoll, sie habe Angst gehabt, der Angeklagte würde sie töten.

Der starke Blutverlust schockierte den 20-jährigen geständigen Angeklagten. Die Aufzeichnungen seines Notrufs um kurz nach 2 Uhr morgens bestätigen ihn, einen Rettungswagen gerufen zu haben, als er wenige Minuten nach dem Angriff an den Tatort zurückkehrte und feststellte, was passiert war. Auch seinen Namen hat er dabei genannt und die Polizei so auf seine Spur geführt. "Keine Ahnung, warum ich den gesagt habe", sagte der Angeklagte.

Nicht nur diese Entscheidung ist ihm heute unverständlich. Wegen des Konsums unterschiedlicher Drogen im Laufe des Tattages sei er neben sich gestanden, gibt der 20-Jährige an. Er spricht von Haschisch, Methamphetamin mit aufputschender sowie Benzodiazepin mit beruhigender Wirkung. Beschafft habe er sich die Drogen im sogenannten Darknet. Dieser verschlüsselte Bereich des Internets wird unter anderem für kriminelle Geschäfte genutzt. Der mögliche Hang zur Drogensucht und sein Wille zur Therapie des Angeklagten führt nun zur Prüfung einer Therapie im Maßregelvollzug. Der Angeklagte sagt vor Gericht, mit 13 Jahren angefangen zu haben, Marihuana zu rauchen. Später folgten Amphetamin, Ecstasy, Kokain. Ein Berater des Jugendamts schildert sein Erwachsenwerden: Von der Hauptschule ging er in der achten Klasse ohne Abschluss ab, eine Lehre in einem Schweinemastbetrieb brach der Ausbilder ab, das Verhältnis zu beiden Elternteilen bezeichnet der Gutachter als "emotionslos und kaum vorhanden".

Zudem hat der 20-Jährige bereits tausende Euro Schulden angehäuft. "Er hatte kaum Chancen auf tragfähige Beziehungen in seinem Leben", fasst der Gutachter zusammen und spricht sich für die Anwendung des Jugendstrafrechts aus. Eine Entziehung wäre aus seiner Sicht sinnvoll.

An etliche Details der Tat kann oder will sich der junge Mann nicht mehr erinnern. "Ich wollte immer nur wissen, ob die Frau überlebt hat", sagt er und Richter Franz Klaiber bestätigt: "Ja, das war das Erste, was Sie auch mich im Gespräch gefragt hatten." Seinem Opfer hat er einen Entschuldigungsbrief geschrieben, ihn ihr aber bislang nicht zukommen lassen.

Der Angeklagte wirkt vor Gericht routiniert, fast gelassen. Die Verhandlung vor dem Konstanzer Amtsgericht ist nicht seine erste. Mehrfach war er wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. Wegen eines Raubes im Juni 2016 wurde er zu einer Jugendhaftstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ob die neuerliche Straftat in der Konstanzer Bank im Zusammenhang mit einer Drogensucht steht, soll der Sachverständige klären. Die Fortsetzung des Prozesses und das Urteil werden für 8. November erwartet.