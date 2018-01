Früher als geplant wurde der B33-Abschnitt bei Allensbach am Sonntagnachmittag wieder für den beidseitigen Verkehr freigegeben.

Gute Nachrichten für Pendler: Schneller als geplant konnte am Sonntagnachmittag die Vollsperrung des B33-Abschnitts bei Allensbach wieder aufgehoben werden. Die Abrissarbeiten an der Nägelriedbrücke am westlichen Ende von Allensbach gingen dank der guten Wetterverhältnisse schnell voran, erklärte Kirsten Martin von der Neubauleitung Singen am Sonntagmorgen.

Planmäßig rollten am Freitagabend zwei Abbruch-Bagger an, um Stück für Stück die Brücke mit einer Spannweite von zirka 16,50 Meter abzutragen.

Am Sonntagmorgen war diese dann schon nahezu fast verschwunden – es mussten nur noch die Widerlager an den Seiten abgebrochen werden.

Sechs Lastwagen schafften bereits ab Sonntagmorgen das Abbruchmaterial weg. Der Umleitungsverkehr durch Allensbach und über den Bodanrück verlief reibungslos, beobachtete auch Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich.

Eine Vollsperrung der B 33 ein Wochenende lang hatte es bereits im November 2016 gegeben. Damals war die Holzgassenbrücke bei Allensbach abgerissen worden, die mittlerweile neu gebaut worden ist. Nach dem jetzigen Abriss der Nägelriedbrücke wird dort ab dem Frühjahr und voraussichtlich bis Anfang 2019 ebenfalls eine neue, längere Brücke gebaut, die die künftig vierspurig ausgebaute B 33 überspannt.