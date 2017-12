Konstanz Nach 30 Jahren in der Stadtverwaltung geht Waltraut Liebl-Kopitzki in den Ruhestand. Wie sieht sie die Kulturszene in der Stadt?

Nach 30 Jahren in der Stadtverwaltung geht Waltraut Liebl-Kopitzki in den Ruhestand. Wie sieht sie die Kulturszene in der Stadt?

Die langjährige Amtsleiterin Waltraut Liebl-Kopitzki geht in den Ruhestand. Die Kultur spielt weiter eine große Rolle in ihrem Leben – und dazu noch ein Bienenvolk.

Es ist ja nicht so, als hätte Waltraut Liebl-Kopitzki nicht schon immer ein gutes Buch zu schätzen gewusst. Nein, in ruhigen Momenten war sie nicht selten mit einem gedruckten Titel anzutreffen. Doch seit sie im Sommer in den Ruhestand ging, kann sie sich ausgiebiger und mit mehr Zeit dieser Leidenschaft hingeben. "Ich gehöre da echt zu den Klassikern", erzählt sie am flackernden Kamin in ihrem Haus in Konstanz-Egg. "Ich brauche dieses knisternde Umblättern der Seiten, dieses gedruckte Buch in den Händen. Digitale Medien sind auf diesem Gebiet nichts für mich."

Derzeit liest sie eine Biografie über Franz Kafka. Wenn es sein muss, eine Seite auch zwei- oder dreimal. Es warten ja hinterher keine Termine mehr auf sie. Oder zumindest nicht mehr so viele. Denn auch als Frau im Ruhestand ist die langjährige Amtsleiterin der Stadt Konstanz in der Kunst- und Kulturszene eine honorige Person, deren Wissen und Erfahrung gefragt und begehrt sind. Sie setzt sich für junge Literaten ein, tritt selbst als Autorin auf oder sitzt in der Jury zur Vergabe für Förderung.

"Wir haben Zugang zu großartigen Dingen"

Ein Leben ohne Kultur ist für Waltraut Liebl-Kopitzki nicht vorstellbar. "Ich bin eine ausgesprochene Liebhaberin von Theater, Ausstellungen oder Literatur", erklärt sie wenig überraschend. "Ich bin froh, dass wir in einer Landschaft leben, in der wir direkten Zugang zu großartigen Dingen haben." Außerdem sei Zürich nicht weit, Stuttgart, Basel oder München ebenfalls schnell zu erreichen. "Der Wert der Bodenseeregion ist unschätzbar hoch."

Am Donnerstagabend wurde sie im Rahmen der Weihnachtsfeier des Gemeinderats zusammen mit ihren Amtsleiterkollegen Hartmut Rohloff und Hans-Rudi Fischer verabschiedet. Ein wenig Melancholie wird dann durchs Konzil wehen – aber auch Freude und Glückseligkeit. "Ich habe meine Arbeit immer geliebt", sagt sie und blickt auf ihre 30-jährige Tätigkeit in der Stadtverwaltung zurück.

26 Jahre davon war sie Amtsleiterin. "Ich hatte sehr viel Freiraum und Freiheit, was die Themensetzung anging." Sie bezeichnet ihre Arbeit als "kreativ und zielgerichtet. Wenn ich an meine Arbeit denke, dann habe ich ein schönes Gefühl. Das ist wichtig".

Die Auflösung des Kulturamts als persönlicher Tiefpunkt

Und so möchte sie den Tiefpunkt ihrer Karriere auch nicht negativ beurteilen – sondern vielmehr als Startschuss für neue Aufgaben und Herausforderungen. "Sicherlich war es eine sehr schwierige Zeit, als 2007 das Kulturamt aufgelöst wurde", erzählt Waltraut Liebl-Kopitzki. "Ich war schon sehr niedergeschlagen, weil ich sehr viel Herzblut, Energie und Zeit investiert habe in die Konstanzer Kultur."

Doch da sie eine sehr positiv denkende Person ist, sei für sie ziemlich schnell klar gewesen, "dass ich die Übernahme des neu gebildeten Amtes für Schule, Bildung und Wissenschaft als Chance sehen muss". Stehenden Fußes packte sie die neuen Aufgaben und Projekte an und steckte ihren ganzen Ehrgeiz hinein.

Ihr Beitrag zum Bau der Gemeinschaftsschule

In dem neuen Amt setzte sie gleich Akzente, indem sie die erfolgreiche Teilnahme der Stadt Konstanz am Wettbewerb Stadt der Wissenschaft begleitete. "Wir sind da für eine Stadt unserer Größe nur denkbar knapp gescheitert", sagt Waltraut Liebl-Kopitzki nicht ohne Stolz und Freude in ihrer Stimme. "Und trotzdem war es ein tolles Erlebnis und Ergebnis, in dem wir Netzwerke mit Firmen, Hochschulen oder Veranstaltern aufbauen konnten, von denen Stadt und Bürger heute noch profitieren."

Sie war federführend beim Bau und der konzeptionellen Begleitung der größten Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg sowie bei der konzeptionellen Entwicklung des Bildungsturms. Oberbürgermeister Uli Burchardt bezeichnete Waltraut Liebl-Kopitzki in seiner Abschiedsrede im Juli im Gemeinderat "als eine kreative und initiative Persönlichkeit. Ich danke ihr für die herausragend geleistete Arbeit für die Schullandschaft, den Bildungs- und Wissenschaftsbereich und die Kultur".

Ihre Meinung zur Kulturszene in Konstanz

Wenn es um die Zukunft der Konstanzer Kultur geht, wird sie etwas zurückhaltender. "Ich bin ja seit ein paar Monaten nicht mehr im Zentrum", sagt sie dann. Doch eine Meinung hat sie freilich doch. "Wir haben ein tolles Theater, eine tolle Philharmonie, tolle Museen. Doch ich würde mir mehr zeitgenössische Kunst und mehr Literatur in der Stadt wünschen." Ginge es nach ihr, gäbe es mehr Lesungen und müsste die Zusammenarbeit mit den Literaturwissenschaftlern der Uni intensiviert werden. "Der Zuspruch der Uni ist leider sehr gering", bedauert sie.

In zehn Jahren, so hofft Waltraut Liebl-Kopitzki, wird sie bei bester Gesundheit weiterhin spannende Reisen mit ihrem Mann Siegmund Kopitzki unternehmen, die heimische Bibliothek pflegen – und weiterhin gute Bücher ohne Zeitdruck lesen.

Nach ihrer Pensionierung hat Liebl-Kopitzki zudem Zeit für ein weiteres Hobby neben der Kultur: Die Pflege eines Bienenvolks. Wie es dazu kam hat sie uns erzählt.

Zur Person

Waltraut Liebl wurde 1952 in Singen geboren. Sie studierte an der Universität Konstanz und an der Ohio State University in Columbus (USA) Germanistik, Geschichte und Politik und promovierte über Wilhelm Busch. Nach Engagements in Wirtschaftsunternehmen ist sie seit 1991 für die Stadt Konstanz in verschiedenen Funktionen tätig. Als Autorin publiziert sie über Bildungs- und Kulturthemen. Unter anderem gehört sie dem Kreis „Expertinnen des Förderkreises Wirtschaft im Landkreis Konstanz“ an und ist Beiratsmitglied der Volkshochschule. Verheiratet ist Waltraut Liebl-Kopitzki mit dem Journalisten Siegmund Kopitzki, der Germanistik, Geschichte und Politik an den Universitäten Konstanz und Sussex (Brighton/GB) studierte. Sie haben einen Sohn.