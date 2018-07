Vier Jahre haben sie in Konstanz gefeiert und getrauert, gebetet und gestaunt, sich erinnert und sich amüsiert. Sie haben daran gedacht, dass hier in der Stadt einst Weltgeschichte geschrieben wurde und dabei auch gemerkt, dass dieser Schauplatz nie wieder zu einem solchen Macht- und Kraftzentrum wurde.

Die Konstanzer haben gemahnt, dass gegensätzliche Meinungen in der Diskussion aufeinandertreffen müssen und nicht im im Fall der Reformatoren Jan Hus und Hieronymus von Prag mundtot gemacht werden dürfen. Sie haben in Gottesdiensten und weltlichen Festakten nachgezeichnet, dass in den Mauern einer Bischofsstadt am Bodensee richtungsweisende Entscheidungen für Kirche und Staat getroffen wurden. Vier Jahre lang haben sie 600 Jahre Konstanzer Konzil – ja was denn nun? Gefeiert? Begangen? Bestaunt?

Sie organisierte das Konstanzer Konziljubiläum im Auftrag der Stadt: Ruth Bader | Bild: Aurelia Scherrer

Von alledem war etwas dabei, sagt diejenige Frau, die es am besten wissen muss. Ruth Bader hat das Konziljubiläum geleitet, in einem eigens dafür eingerichteten städtischen Betrieb. Sie hat mit ihrem Team zwölf Millionen Euro bewegt, die Hälfte davon aus Steuergeldern der Stadt Konstanz. Sie hat die meisten der 947 Veranstaltungen im Laufe von vier Jahren selbst miterlebt. Manche waren sensationell, manche kamen nicht so gut an wie erhofft. In der Gesamtschau aber entstand auch bei Ruth Bader ein neues Bild von Konstanz. Das Konziljubiläum, sagt sie, hat für Konstanz Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein neues Verhältnis gesetzt.

Er begleitete ds Konziljubiläum wissenschaftlich und zieht ein positives Fazit: Christoph Luzi | Bild: Universität Luzern

Andere sagen, die größte Leistung dieses Konziljubiläum sei es gewesen, dass die Geschichte der Stadt von einer über 600 Jahre gewachsenen Staubschicht befreit wurde. Konstanz hat seine Vergangenheit neu in Wert gesetzt, findet zum Beispiel Christoph Luzi. Der aus Graubünden stammende Historiker hat in Luzern seine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie die von ihm so genannte „Konzilsbilderfabrik Konstanz“ das Großereignis vor 600 Jahren mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts neu inszeniert hat. Und das, sagt er nach mehrjähriger Forschung auch direkt vor Ort, ist gut gelungen. Unterhaltsam, aber seriös. Was will man mehr?

2015: Bundespräsident Joachim Gauck (rechts) nimmt in Konstanz an einem ökumenischen Gottesdienst zum 600. Todestag des Reformators Jan Hus teil, hinter ihm läuft Oberbürgermeister Uli Burchardt | Bild: Patrick Seeger/dpa

Einer, der mehr wollte, war Horst Frank. Bis 2012 war er Oberbürgermeister und im Vorfeld einer der wenigen, die an die Kraft des Themas 600 Jahre Konstanzer Konzil glaubten. Den Papst wollte er nach Konstanz einladen, mit leichtem Spott wurde ihm folgende Hoffnung nachgesagt: Das Kirchenoberhaupt möge sich am Ort des Schuldspruchs für die Verbrennung der böhmischen Reformatoren entschuldigen.

2016: "Lebendiges Mittelalter" ist das Leitthema. Das zunächst angedachte ganz große Mittelalter-Spektakel kam nicht zustande. Aber Umzüge und Handwerker-Stände vermittelen eine Idee davon, wie in der Stadt einst zuging. | Bild: Aurelia Scherrer

Auch ein großes Bürger-Historienfest, irgendwo zwischen Oberammergauer Passionsspielen und Landshuter Fürstenhochzeit, wollte Frank. Das Kostümspektakel scheiterte am Konstanzer Gemeinderat, der Papstbesuch am Vatikan. Und doch zieht Horst Frank zufrieden Bilanz: „Es waren Jahre, die Konstanz gut getan haben.“

2014: Das Konziljubiläum beginnt mit einem Jahresmotto, das sich als hellsichtig erweisen sollte, "Europäische Begegnungen". Der Höhepunkt im Programm ist die Große Landesausstellung mit Leihgaben aus ganz Europa. | Bild: Oliver Hanser

Und was wurde aus dem Anspruch, hier möge sich nicht nur eine Stadt präsentieren, sondern eine ganze Region? Die Antwort auf diese Frage fällt eher zwiespältig aus. Ruth Bader spricht von einer neuen Vernetzung. Konstanz‘ Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen beteiligte sich mit Ausstellungen und Veranstaltungen am Programm. Radolfzell verzahnte sein 750-Jahre-Jubiläum mit dem Konziljubiläum. Auf der Reichenau wuchs das Interesse am Weltkulturerbe, weil Kirchengeschichte verstärkt ein Thema war.

2018: Beim ökumenischen Gottesdienst am 22. April, im Münster von Konstanz, wo auf den Tag genau 600 Jahre zuvor das Konstanzer Konzil geendet hatte: Die Predigt hält der Oberkirchenrat der evangelischen Landeskirche Baden, Dr. Matthias Kreplin aus Karlsruhe. Eine seiner Botschaften wurde auch medial beachtet: In Deutschland werden die Christen irgendwann eine Minderheit sein. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Auch für ihre Außenwirkung profitierte die Region: Vier Jahre lang berichteten Journalisten in hoher Dichte aus und über Konstanz. Medial, bilanziert einer von ihnen, Volker Hasenauer von der Katholischen Nachrichten-Agentur, war das Jubiläum ein Erfolg. Für Themen rund ums Konzil, hat er erlebt, gab es stets Interesse. Aber alle Akteure sagen wenige Tage vor dem Abschluss am Sonntag, 22. Juli, auch: Es war nun einmal das Konstanzer Konzil und damit auch das Konstanzer Konziljubiläum.

Kritische Stimmen gibt es freilich auch zum Ende der 1580 Tage, über denen 600 Jahre Konstanzer Konzil so etwas wie ein Leitmotiv war. Die Linke Liste im Konstanzer Gemeinderat konnte sich mit dem Thema nie anfreunden und verweigerte ihre Zustimmung zu den meisten Projekten. Auch manche Sozialdemokraten und Grüne fremdelten lange damit, dass eine Stadt sich für etwas engagiert, das sie vor allem als Erbe der Kirche sehen. Als Schlag ins Gesicht musste es Jubiläums-Cheforganisatorin Ruth Bader empfinden, als ein Politiker jüngst sagte, Konstanz solle nun endlich einmal damit aufhören, sich ständig Konzilstadt zu nennen, schließlich sei es doch eher Universitätsstadt. Bader hält dem entgegen: Universitätsstädte gibt es viele, sogar in Baden-Württemberg. Die einzige Papstwahl nördlich der Alpen dagegen bleibt ein Konstanzer Alleinstellungsmerkmal.

2017: Beim Europakonzil arbeiten Jugendliche aus fünf Städten in fünf Ländern an Antworten auf die Fragen der Zeit – es geht darum, wie Verständigung über Ländergrenzen hinweg funktionieren kann. | Bild: Elena Metzl

Was aber bleibt darüber hinaus vom Konziljubiläum? Die größte Überraschung dieser vier Jahre ist wohl, dass das Thema Europa so präsent wurde. Als die Feierlichkeiten mit der Großen Landesausstellung 2014 begannen, war natürlich längst klar, dass es hier nicht um lokale, sondern um kontinentale Geschichte ging. Aber in diesen vier Jahren veränderte sich auch die Gegenwart, resümiert Ruth Bader. Auf einmal rückte die Idee in den Vordergrund, dass das gemeinsame Suchen nach einer Lösung besser ist als ein Alleingang – Flüchtlingsströme und Brexit, das Aufkommen von Nationalismus und Populismus, der Brexit, all das spiegelte sich in einer Oberfläche, der die meisten diese Reflexionskraft nie zugetraut hätten.

2017: Der zweite Träger des Konstanzer Konzilspreises ist der Theologe Peter Klasvogt. Die Laudatio auf ihn hält Reinhard Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. | Bild: Oliver Hanser

Uli Burchardt, der 2012 Horst Frank als Oberbürgermeister nachfolgte, gehört zu den Ideengebern für den Konstanzer Konzilspreis. Alle zwei Jahre soll er auch zukünftig Menschen auszeichnen, die sich für die europäische Idee einsetzen. Den beiden ersten Preisträgern, dem Schweizer Theatermann Milo Rau und dem deutschen Theologen Peter Klasvogt sollen weitere Persönlichkeiten folgen, immer in der Hoffnung, dass der Preis irgendwann eine ähnlich Strahlkraft entwickelt wie der Aachener Karlspreis. Fortführen will Konstanz auch eine Jugendbegegnung mit den Partnerstädten in Tschechien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Sie trägt den programmatischen Titel Europakonzil und ist eine Ideenschmiede dafür, wie eine junge Generation gemeinsam Lösungen für Fragen der Zeit entwickelt.

2018: Das Jahr der Kultur beendet das Konziljubiläum. Gefeiert wird die im Stadtraum gespielte Oper "La Juive", in der Konstanzer Künstler (hier das Vokalensemble) und Gaststars eine Geschichte aus der Konzilszeit erzählen. | Bild: Aurelia Scherrer

Vier Jahre, zwölf Millionen Euro und 396 Projekte nach dem zunächst vielfach mit Skepsis beäugten Auftakt sind manche Zweifel am Konziljubiläum verflogen – obwohl oder vielleicht gerade weil es manchmal etwas verkopft zuging. Auch, weil die Breite an Veranstaltungen Raum ließ für das Feiern und das Gedenken gleichermaßen, weil Religion und Wissenschaft, Hochkultur und Unterhaltung, europäische Dimension und lokales Geschichtsbewusstsein ihren Platz hatten. Kann sich Konstanz also das Fazit zutrauen, diese 600 Jahre gefeiert zu haben? Ja, sagt Ruth Bader: "Es ist deutlich geworden, dass ein Jubiläum mehr ist als das Jubilieren."

