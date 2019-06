Am Samstagnachmittag erklärte ein Sprecher auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass die Polizei eine Person in diesem Zusammenhang festgenommen habe und dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Die Frage, ob es weitere Vorfälle gegeben habe, wollte der Sprecher vorerst nicht kommentieren.

Am Freitagnachmittag hatte nach Polizeiangaben ein offenbar psychisch kranker jüngerer Mann in Litzelstetten eine Frau und ein Mädchen ohne Vorwarnung attackiert und geschlagen. Die Attacken fanden im Bereich Holdersteig und in der Nähe der Reitanlage Guckenbühl statt, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage am späten Freitagabend bestätigte.

Ein Mitarbeiter des Reiterhofs verständigte umgehend die Polizei. Der Täter verschwand nach der zweiten Tat in Richtung Dorfmitte, wo er laut Zeugenberichten nochmals durch unmotivierte Attacken auffiel. Die beiden Opfer trugen keine schwereren Verletzungen davon.