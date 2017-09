Konstanz Multitalent spielt bei Orgel-Konzertreihe

Muriel Groz spielt beim Dettinger Te Deum ein ungewöhnliches Programm, bei dem sie Bach, Brahms und Werke aus der Moderne zusammenbringt.

Eine Naturwissenschaftlerin und studierte Organistin tritt in der Kirche Sankt Verena auf. In der achten Veranstaltung der Orgelkonzertreihe "Dettinger Te Deum" spielt Muriel Groz ein Programm, das von Bach bis zur Minimal Music der Moderne reicht, wie Organisatorin Claudia von Tilzer ankündigt.

Auf die Künstlerin aufmerksam geworden sei sie durch Martin Riccabona, der vor einem Jahr in Dettingen gespielt hatte. "Die beiden waren Kommilitonen in München. Bei einem internationalen Orgelwettbewerb in Innsbruck gewann sie hinter Riccabona den 2. Preis", erzählt von Tilzer. "Auf die Minimal Music bin ich besonders gespannt."

Die 1988 in der Bretagne (Frankreich) geborene Künstlerin ist ein wahres Multitalent. Sie studierte zunächst Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Akustik) in Grenoble und schloss das Studium 2010 mit einem Ingenieurdiplom und einem Forschungsmaster-Diplom in Kunst, Wissenschaft und Technologie ab. Anschließend studierte sie Musik in Grenoble, Lyon (Conservatoire National Supérieur de Musique et danse), Hamburg (Erasmusjahr, Hochschule für Musik) und München. Als ihre prägendsten Orgellehrer gelten Denis Bordage, Liesbeth Schlumberger, François Espinasse, Wolfgang Zerer und Bernhard Haas.

Damit nicht genug: 2013 erwarb Muriel Groz einen musikwissenschaftlichen Bachelor und 2015 einen Masterabschluss in Orgel mit Auszeichnung. Das Thema ihrer Masterarbeit waren Arp Schnitger und der norddeutsche Barock-Orgelbau. Zusätzlich schloss sie 2017 einen Masterstudiengang in Historischer Aufführungspraxis und ein Bachelorstudium in Kirchenmusik in München ab.

Ihre rege Konzerttätigkeit führt sie durch ganz Europa. Die Organistin wurde als Gastlehrerin zu den sommerlichen Orgelakademien in Französisch-Guyana (Südamerika) und Guadeloupe (Karibik) eingeladen und hat seit September 2017 eine Orgellehrerstelle bei Grenoble inne.

"Das Programm des Konzerts ist spiegelsymmetrisch aufgebaut", erläutert Claudia von Tilzer. Johann Sebastian Bachs Präludien und Fugen g-Moll BWV 535 und a-Moll BWV 543 bilden die Eckpfeiler des Konzerts. Zwei Choralvorspiele von Johannes Brahms rahmen neue und alte Musik ein: Minimal Music von Bert Matter (geboren 1937) und Ad Wammes (1953) sowie Stücke von William Byrd (1543-1623) und Louis Nicolas Clerambault (1676-1747).

"Es wird eine Reise durch die Zeiten und Länder", verspricht Claudia von Tilzer den Konzertbesuchern. Zudem sollen Werke der englischen Renaissance, des deutschen und französischen Barock, der deutschen Romantik und der niederländischen Moderne einen Eindruck des breiten Spektrums der Orgelliteratur geben.