Es ist ein Anblick, der aus der Zeit fällt. Eine Mülltonne steht am Sonntag vor der Filiale der Bäckereikette Ditsch in der Kanzleistraße und quillt über: rohe Teigreste, darüber Brezeln und Croissants, der blaue Deckel der Tonne schließt nicht mehr. Einiges liegt bereits ringsherum auf dem Kopfsteinpflaster.

Wie kann es zur vermeintlichen Verschwendung kommen?

Passanten oder Menschen, die ein Bild davon in den sozialen Medien entdecken, reagieren mit Wut oder Unverständnis. Hätte das nicht verschenkt werden können? Warum lagern mitten in der Fußgängerzone überhaupt derart viele Speisereste? Viele machten die Bäckerei-Betreiber als Schuldigen aus. Doch die Antworten, wie es dazu kam, sind weniger einfach.

Die Betreiber der Filiale haben eine Erklärung

Zahide Abdi, der die Filiale gemeinsam mit seiner Frau betreibt, erklärt: „Unsere Tiefkühltruhe ging am Wochenende kaputt, wir mussten alles wegwerfen.“ Daniela Frietinger, Sprecherin der Bäckereikette Ditsch, bestätigt den Defekt. Dadurch „konnte der Teig nicht weiter verarbeitet, verkauft oder gar verzehrt werden und musste umgehend entsorgt werden“, erklärt sie.

Es sei üblich, so Zahide Abdi, dass „wir jeden Sonntagmittag eine Tonne für Speisereste, die wir in der kommenden Woche nicht mehr verwenden dürfen, vor die Tür stellen.“ Sie werde dann am frühen Montagmorgen von einem speziellen Unternehmen zur Verwertung von Speiseresten geleert. Laut Ditsch-Sprecherin Frietinger hätten der tiefgekühlte Teig und weitere Produkte nicht über die blaue Tonne entsorgt werden dürfen. Derzeit werde der Grund für die fehlerhafte Entsorgung mit dem Agenturpartner – und somit Familie Abdi – und der Hausverwaltung geklärt.

Die städtischen Entsorgungsbetriebe (EBK) sind für diese Form des privatwirtschaftlichen Abfalls nur mittelbar zuständig. So liefen die Verträge laut Leiterin Ulrike Hertig zwar über die EBK. Die Leerung erfolge aber durch einen externen Dienstleister für Speisereste-Entsorgung. Nach Rücksprache mit diesem teilt Hertig mit: „Am Montagmorgen wurde die Tonne regulär geleert und die Bäckerei-Betreiber hatten den Bereich bereits gereinigt“.

Bäckerei-Kette schreibt Betreiben das Entsorgen angeblich vor

Warum Zahide Abdi und seine Frau ihre Reste nicht generell günstiger anbieten oder an die Tafel spenden? Weil sie nicht dürften, erklären sie. „Wir würden das gerne machen und finden es selbst traurig“, sagt Abdi und verweist für weitere Auskünfte an die Firmenzentrale der Bäckereikette in Mainz. Ditsch gebe vor, dass Reste nach Ladenschluss weggeworfen müssten.

Was ist die Brezelbäckerei Ditsch? Das 1919 in Mainz-Hechtsheim als „Bäckerei für Brezel und Laugengebäck“ von Wilhelm und Christine Ditsch gegründete Unternehmen betreibt heute laut Firmenangaben mehr als 200 Filialen deutschlandweit, insbesondere an Bahnhöfen oder in Einkaufszentren. 2018 arbeiteten an den Produktionsorten Mainz und Oranienbaum in Sachsen-Anhalt 730 Mitarbeiter. Bereits sechs Jahre zuvor wurde das einstige Familienunternehmen an die Valora-Gruppe aus der Schweiz verkauft. Die bisherigen Ditsch-Eigentümer stiegen dafür zum wichtigsten Valora-Aktionär auf. Unter dem Namen Ditsch gibt es Laugen-Teiglinge seit mehreren Jahren auch im Supermarkt zu kaufen.

Warum arbeitet Ditsch nicht mit den Tafeln zusammen?

Dabei gibt es Alternativen zum Wegwerfen, zum Beispiel die Tafeln oder der Anbieter „Too Good to Go“ (deutsch, sinngemäß: zu gut, um es einfach wegzuwerfen). Dieser vermittelt über eine App fürs Smartphone Essen, das am Folgetag nicht mehr verkauft werden darf, an Privatleute.

In beiden Fällen habe sich laut Daniela Frietinger wegen „des geringen Überschusses und der Art unserer Produkte“ eine Zusammenarbeit als nicht praktikabel erwiesen. „Vor diesem Hintergrund fokussieren wir uns zunächst weiter darauf, die Restmengen auf ein Minimum zu beschränken“, so die Ditsch-Sprecherin.

Wie kann Verschwendung von Lebensmitteln eingeschränkt werden?

Laut Victoria Prillmann von „Too Good to Go“, kooperiert das Unternehmen in Konstanz mit elf Betrieben. Bisher hätten in der Stadt knapp 2000 Kunden rund 3900 Mahlzeiten vor dem Mülleimer gerettet. Mit dabei ist auch das Restaurant Heinrich in der Wessenbergstraße.

Wie die App „Too Good to Go“ funktioniert Über die App können Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels oder Supermärkte ihr überschüssiges Essen zu vergünstigt anbieten. Kunden bestellen und bezahlen direkt per App und holen die Portion selbst innerhalb eines fixen Zeitfenster ab. Der Preis soll maximal die Hälfte des Originalpreises und durchschnittlich drei Euro betragen.

Dessen Betreiber Florian Venedey will zunächst die Situation vor der Bäckerei einordnen. Auch er habe das Bild der überquellenden Mülltonne vor der Bäckerei im Internet gesehen. „Ich gehe davon aus, dass dort etwas schief gelaufen ist und keine böse Absicht dahinter steckt“, sagt er.

Möglicherweise sei die Hefe im Teig aufgegangen, so seine Einschätzung. Ein Tipp hat er noch: „Vielleicht wäre es gut, wenn der Abholtag der Tonne von Montag auf einen anderen Wochentag verlegt wird.“

Die App ist für Gastronomen mehr als nur eine Form der Wohltätigkeit

Denn dass Speisen entsorgt werden müssten, sei unvermeidbar – auch im Heinrich. Aber die Zusammenarbeit mit „Too Good to Go“ sei ein Schritt, um gegen Verschwendung aktiv zu werden. So könne über die App ein Essenspaket aus dem Heinrich, das regulär zwölf bis 15 Euro koste, abends für drei Euro abgeholt werden. „Wir haben davon auch ökonomisch etwas“, sagt Venedey, der mit der App bislang gute Erfahrungen gemacht habe. „20 bis 25 Prozent sind allemal profitabler als Speisen einfach wegzuwerfen.“