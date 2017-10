Konstanz Motorradfahrer kommt bei Unfall auf der Westtangente ums Leben

Auf der Konstanzer Westtangente ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Auch Reanimationsversuche der Rettungskräfte konnten dem 52-Jährigen nicht mehr helfen. Nach ersten Informationen der Polizei war er mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidiert.

Der Motorradfahrer, der aus Richtung Byk-Gulden-Straße auf der L 221 unterwegs war, kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab - warum, war am Donnerstagabend noch unklar. Bei dem Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes eines 88-jährigen Mannes verletzte sich der Motorradfahrer lebensgefährlich. Reanimationsversuche der Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, er verstarb an der Unfallstelle, wie es von der Polizei weiter hieß.

Die weiteren näheren Umstände des Unfalls waren am Abend noch unklar. Es gab eine Straßensperrung, der Autoverkehr wurde an der Byk-Gulden-Straße abgeleitet.