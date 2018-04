Konstanz Motivierte Läuferinnen unter sich: 562 Teilnehmerinnen beim Frauenlauf

So viele Läuferinnen hatten sich zuvor noch nie angemeldet. Entsprechend begeistert sind die Veranstalter. Auch unter den Frauen sind gute Laune und der Spaß an dem sonnigen Lauf die wichtigste Motivation. Die Ehrgeizigen gibt es auch: Nadja Willenborg vom TV Konstanz gewinnt vor Christin Wintersig und Eva Rodriguez.

Gestern wurde in Konstanz der Beginn der Laufveranstaltungs-Saison mit dem siebten Konstanzer Frauenlauf gefeiert. Ideales Wetter, vergnügte Sportlerinnen und begeisterte Zuschauer – besser geht es kaum, findet nicht nur Rennleiterin Ulrike Schatz vom ausrichtenden Turnverein Konstanz. Glücklich war sie, als sie am Start an der Seestraße stand und in die strahlenden Gesichter der Läuferinnen blickte. "Wir haben 562 Teilnehmerinnen, so viele wie noch nie", war Schatz begeistert. Moderator Michael Fleiner erinnerte an den ersten Frauenlauf mit seinerzeit 204 Teilnehmerinnen. Das Besondere am Frauenlauf: Er vereint ambitionierte Sportlerinnen, die ihre eigenen Rekorde brechen wollen, und Hobbyläuferinnen, für die der Spaß an der Bewegung und am Miteinander im Vordergrund steht.

Super Stimmung und selbstgemachte Shirts

"Die Stimmung ist super. Der Zusammenhalt ist klasse. Man hat es auch während des Laufs lustig. Und wenn Zuschauer uns mit Kuhglocken anfeuern, ist das Motivation pur", schilderte Katharina Gerwig aus Konstanz ihre Eindrücke. Zum zweiten Mal ging sie jetzt beim Frauenlauf an den Start und zwar mit einem selbstkreierten Shirt mit dem Aufdruck "Konstanzer Frauenlauf". Sport Gruner hatte den ersten 400 Läuferinnen Funktionsshirts geschenkt, doch der hitzigen Läuferin war das Kleidungsstück zu warm, weshalb sie sich für ein selbstkreiertes Unikat entschied. Die Aufschrift war ihr aber wichtig, um ihre Zugehörigkeit zu dem Sympathielauf zu bekunden.

Manchmal ist eine Bierlaune der Grund für den Start

Gaudi pur – trotz sportlicher Anstrengung – hatte die Clique "Moet Ice" von und mit Sandrina und Sandra Breuninger, Tina Grosch, Kathi Kummer und Monika Ehinger. Vor zwei Monaten während eines Starkbierabends beschloss Sandra Breuninger, beim Frauenlauf mitzumachen, und versuchte weitere Freundinnen und Bekannte zu begeistern. Fünf eiserne Damen gingen jetzt an den Start und freuten sich auf den Zieleinlauf. Dies aus gutem Grund: "Unsere Männer sind unsere Sponsoren. Sie haben uns zwei Flaschen Champagner versprochen", schmunzelte Sandra Breuninger.

Für jede Teilnehmerin gibt's eine Rose

Nicht mit Champagner, aber mit Rosen bedacht wurden alle erfolgreichen Ziel-Einläuferinnen im Bodensee-Stadion. Von Helfern wurden sie auch umgehend mit Speis und Trank versorgt. Als erste sprintete Nadja Willenborg vom Turnverein Konstanz ins Ziel, gefolgt von Christin Wintersig und Eva Rodriguez. Rennleiterin Ulrike Schatz war mit dem Verlauf des Frauenlaufs sehr zufrieden und vor allem dankbar, sowohl den Sponsoren, als auch den vielen ehrenamtlichen Helfern. "Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich", so Schatz.