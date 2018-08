von Sandra Pfanner und Veronika Eckhardt

Die meiste Zeit des Jahres liegt die Black Pearl auf dem Trockenen in einem Lager in Wollmatingen und sticht mit der Crew der Konstanzer Piraten-AG nur an Fasnacht ins Narrenmeer. Für ein Dutzend Kinder aber macht Kapitän und Vereinsvorstand Urban Okle eine Ausnahme. Die Black Pearl ist an diesem hochsommerlichen Tag Kulisse für einen selbst gedrehten Kurzfilm des Kinderkulturzentrums (KiKuZ) im Rahmen des Ferienprogramms.

Bild: Pfanner, Sandra

Die Black Pearl liegt für die Dreharbeiten auf einem Ponton, einer Art Schwimminsel – kann aber auch auf dem See fahren. Müssen denn auch Piraten ein Bodenseeschifferpatent haben? "Natürlich", sagt Okle und lacht.

12 Kinder zwischen 9 und 14 Jahren machen bei dem Dreh mit. Bevor gedreht wird, gehen sie noch fleißig ihren Text mit Betreuerin Lilli Strakerjahn durch.

Bild: Pfanner, Sandra

Als Kind war Strakerjahn selbst auch im KiKuZ und hat als Schauspielerin bei einem Filmdreh mitgemacht. Zurzeit studiert sie im dritten Mastersemester Theaterpädagogik in Berlin und arbeitet nun für zwei bis drei Wochen an verschiedenen Projekten beim KiKuZ. "Die Kinder sind sehr motiviert und können auch den Text schon sehr gut. Das ist eine wirklich coole Gruppe", sagt Lilli Strakerjahn.

Mit dabei in der Gruppe ist auch Karolina Schuler, die gerade ihren Text durchgeht.

Bild: Pfanner, Sandra

Die 13-Jährige spielt heute die Aussichtsfrau auf dem Piratenschiff. Schauspielerfahrung hat sie schon: Seit sechs Jahren spielt sie auf der Bühne des Laienspielkreis St. Martin. Dass sie nun auch einmal vor der Kamera spielen kann, findet sie cool. Wer weiß, vielleicht wird daraus ja auch eine Schauspielkarriere. Vorstellen könnte sie es sich, sagt Karolina.

Peter Storz bereitet sich unterdessen mit Gunter Lange vom KiKuZ technisch auf den Dreh vor. Der elfjährige ist Kameramann. "Ich finde es cool, die anderen zu filmen", sagt er.

Bild: Pfanner, Sandra

Das Drehbuch zum Film haben Luisa Hoffmann und Ramona Schön geschrieben. Beide studieren Literatur-Kunst-Medien an der Universität Konstanz. "Wir dachten uns, dass das Thema "Piraten" Jungen und Mädchen gleichermaßen anspricht", erklärt Luisa Hoffmann. "Es klappt wirklich gut mit der Bande, alle sind sehr ehrgeizig, engagiert und wissen, wie was funktioniert".

Nach der Probephase kann es auch schon losgehen: Klappe, die erste.

Video: Pfanner, Sandra

Das Drehbuch sei flexibel, der Text müsse nicht wortwörtlich wiedergegeben werden und gäbe den Kindern so mehr Spielraum, erklärt Luisa Hoffmann und hört sich die Tonqualität der ersten Szene noch mal an.

Bild: Pfanner, Sandra

Gerade an diesem heißen Mittag ist es wichtig, dass die Kameramänner und -frauen einen kühlen Kopf bewahren. Eine nasse Mütze auf dem Kopf hilft schon ganz gut, sagt Maria del Vecchio.

Bild: Pfanner, Sandra

Nach einer Stunde inklusive Vorbereitung ist schon die erste Szene im Kasten.

Video: Pfanner, Sandra

Acht bis zwölf Minuten lang wird der Film am Ende sein. Der Kurzspielfilm hat am Freitag, 31. August um 20 Uhr im Rahmen eines Kino Open Airs im Innenhof der Sparkasse an der Marktstätte Premiere. Anschließend läuft "Burg Schreckenstein 2". Zwei der Hauptdarsteller, Maurizo Magno und Caspar Krzysch werden zum Open Air kommen, den Spielfilm einführen und Fragen des Publikums beantworten.

