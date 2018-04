Konstanz Morgen endet die Konstanzer Frühjahrsmesse und Mike geht wieder auf eine andere Schule

Die junge Familie Zinnecker reist von Volksfest zu Volksfest. Jedes Jahr ist sie bei zwölf bis 15 Veranstaltungen in Deutschland unterwegs. SÜDKURIER-Schülerpraktikantin Marvin Mohamed hat mit der Familie gesprochen – und die Pläne des achtjährigen Mike erfahren.

"Wenn wir fünf Monate daheim sind, wollen wir direkt wieder weg." So beschreibt der 32-jährige Franz Zinnecker, von Beruf Schausteller, sein Leben und das seiner ein Jahr älteren Frau. Aber wie läuft das Leben als Schaustellerfamilie, die ständig von einer Stadt zur anderen zieht, eigentlich ab? Wie gehen die Kinder zur Schule, wenn sie doch andauernd unterwegs sind?

Mike Zinnecker hat immer sein Lerntagebuch dabei

Der achtjährige Mike, Sohn der Zinneckers, besucht während der Messe auf dem Döbele eine Grundschule in Konstanz. Es ist üblich, dass Kinder von Schaustellerfamilien in der Stadt, in der die Familie gerade Station macht, zur Schule gehen. Die Lehrer erstellen sogenannte Lerntagebücher, damit das Kind mit dem Stoff mitkommt. Ab der weiterführenden Schule wird Mike fest bei seinen Großeltern wohnen, um seinen Schulabschluss zu vollenden. ''Schule ist das A und O", sagt Franz Zinnecker.

Vom Zirkus übers Dosenwerfen bis zur Geisterbahn

Seit sechs Generationen arbeiten die Zinneckers als Schausteller. Ursprünglich waren sie beim Zirkus. Nach dem Krieg wurde der konfisziert, deshalb fing die Familie mit der Schaustellerei an. "Den Beruf Schausteller erlernt man nicht von heute auf morgen, den kriegt man in die Wiege gelegt", erzählt Franz Zinnecker. Aus dem was die Familie noch hatte, haben sie versucht Buden zusammenzubauen und boten zum Beispiel Dosenwerfen an.

Mitte der 50er-Jahre ging es mit den Fahrgeschäften los, inzwischen betreiben die Zinneckers eine Geisterbahn. Wenn ein Volksfest sein Ende findet, helfen zwei weiteren Mitarbeiter beim Abbau mit. Diese kommen aus Rumänien – aus Transsilvanien, erklärt Franz Zinnecker mit einem Lachen, da die Stadt gut zur Geisterbahn passe. Nach spätestens zehn Stunden ist alles verladen und es geht weiter zum nächsten Ort.

Höchstens zwei Wochen Urlaub pro Jahr

In der Regel nimmt die Familie an zwölf bis 15 Veranstaltungen pro Jahr teil, hauptsächlich im süd- und mitteldeutschen Raum. Ihren festen Wohnsitz haben die Zinneckers in der Nähe von Mühldorf am Inn. Vier bis fünf Wochen Pause gönnen sie sich nach der Jahrmarkt-Saison, dann geht der Wintermarkt am Flughafen München los. Dort verkaufen die Zinneckers Rahmfleckerl, die bayrische Form von Dünnele. Von Januar bis März renovieren und repariert die Schaustellerfamilie, davor gönnen sie sich ein bis zwei Wochen Urlaub.

Die Menschen haben weiter Interesse an der Messe, berichtet Zinnecker, die Einnahmen seien weiterhin gut, trotz ständig steigender Kosten. Auf der Messe könne man dem Alltag entfliegen, werde man nicht dauernd mit "schlechten Nachrichten bombardiert". Hier bekomme man den Kopf frei und könne sich amüsieren.

Papa Zinnecker und sein Wunsch für Mike: Raketenwissenschaftler soll er werden

Ein negativer Aspekt an diesem Beruf sei es laut Franz Zinnecker, dass es am Personal mangele. Nicht jeder sei dazu bereit, den Großteil des Jahres durch Deutschland zu fahren. Das Allerschönste ist laut Franz Zinnecker die Gleichberechtigung auf Jahrmärkten und Messen. "Hier ist jeder Willkommen, hier kann jeder herkommen, deswegen der Begriff Volksfest," sagt er. Mit Begeisterung erzählt auch der achtjährige Mike, wie schön er es findet, jedes Mal auf einer anderen Schule zu sein, um neue Menschen kennenzulernen.

Mit dem Lernstoff komme er sehr gut hinterher und die Mitschüler freuen sich jedes Mal auf ein neues Gesicht in der Klasse, beschreibt Mike. Er ist sich auch ziemlich sicher, selbst einmal Schausteller werden zu wollen, auch wenn sein Vater Mike lieber als Raketenwissenschaftler sehen würde. Eines ist jedoch sicher: Mike stehen für seine Zukunft alle Wege offen, denn für seine acht Jahre ist er bereits jetzt sehr selbstbewusst.

Die Schulpflicht besteht auch für Kinder von Berufsreisenden

Auch für Kinder aus Schausteller- oder Zirkusfamilien gilt die Schulpflicht. Dabei wechseln nicht alle Kinder ständig die Schule, so wie Mike Zinnecker das derzeit noch macht. Besser verdienende Reisende schicken ihren Nachwuchs oft auf ein Internat, andere Kinder leben dauerhaft bei Verwandten oder Pflegefamilien. Nur die größten Zirkusse in Europa leisten sich Privatlehrer, die mit dem jeweiligen Unternehmen mitreisen. Wechseln die Kinder der beruflich Reisenden dann doch, wie Mike, die Schule mehrere Male im Jahr, soll ihnen ein Lern- oder Schultagebuch helfen. Das soll den jeweiligen Lehrern zeigen, auf welchem Lernstand ihr Kurzzeit-Gast ist. Auch Eltern sollen sich so über die Leistungen ihrer Kindern informieren können.