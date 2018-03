Konstanz Möbel aus dem Vincentiuskrankenhaus gehen an die Hilfsorganisation Pro Humanitate

Neben der kompletten Küche des Krankenhauses erhält Pro Humanitate auch OP-Leuchten, OP-Tische, Patientenbetten, Nachttische und Patientenliegen aus der Reha-Abteilung. Damit soll ein Krankenhaus in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau, ausgestattet werden

Konstanz – Die Republik Moldau ist etwa 2000 Kilometer von Konstanz entfernt. Dort herrscht bittere Armut. „Das soziale Gefälle in Europa ist so eklatant, dass es eigentlich zu militärischen Auseinandersetzungen führen muss“, stellt Dirk Hartig, Vorsitzender der Hilfsorganisation Pro Humanitate, fest. Seit Jahrzehnten engagierte er sich mit seinem Team für die humanitäre Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten gebieten, immer mit dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Hilfsorganisation hat schon viel erreicht, aber Hilfe tut noch immer Not. Umso mehr freut sich Dirk Hartig, dass das Konstanzer Vincentius-Krankenhaus nicht mehr benötigte Krankenhaus-Einrichtung der Hilfsorganisation Pro Humanitate spendet. „Wir bekommen unter anderem OP-Leuchten, OP-Tische, Patientenbetten, Nachttische, Patientenliegen aus der Reha-Abteilung und die komplette Küche“, freut sich Hartig. Damit soll ein grundlegend renoviertes Krankenhaus in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau, ausgestattet werden.

Wie die Lage im Land ist

„Alles ist super intakt“, wertet Dirk Hartig beim Betrachten der klinikspezifischen Einrichtungsgegenstände. Statt das Mobiliar zu entsorgen, hat sich das Vincentius-Krankenhaus für die Sachspende entschieden und leistet damit wertvolle Unterstützung in der Republik Moldau, wo die Hilfsorganisation Pro Humanitate einen Schwerpunkt gelegt hat. Aus gutem Grund: Wenn Dirk Hartig über die Situation in Moldau spricht, dann wird die Dramatik deutlich: „Das Hungern und Frieren im 21. Jahrhundert in Europa“, wie Hartig die Lage formuliert. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion „ist die Wirtschaft in Moldawien kollabiert“, stellt Marina Luchian, Projektkoordinatorin von Pro Humanitate, fest, die von einer damit einhergehenden Massenflucht ins Ausland spricht. „Die jungen, gut ausgebildeten und mutigen Menschen haben das Land verlassen. Die Alten, Kranken, jene ohne Möglichkeiten, sind geblieben“, sagt sie. „Viele haben aufgegeben. Stück für Stück verfällt das Land. Es ist sehr dramatisch.“

Warum es so viele Verbrennungsopfer in Moldawien gibt

Arbeitslosigkeit, teure Lebensmittel, leben in Hütten, so skizziert Dirk Hartig die Zustände in manchen Regionen in der Republik Moldau. „Schlimm ist diese Hoffnungslosigkeit“, stellt Dirk Hartig fest, die er mit seiner Organisation zu lindern sucht, und zwar nicht nur mit Hilfsgütern, Kleiderspenden und Familienpatenschaften – inklusive des Anleitens zur Wiedererlangung der Selbständigkeit und Selbstverantwortung -, sondern insbesondere in medizinischer Hinsicht. Was Hartig besonders erschüttert: Die vielen Kinder mit hochgradigen Verbrennungen. Der Grund für die Unfälle: Um zu heizen, werden oft Propangasflaschen benutzt. „Wenn sie leer sind, füllen viele diese mit Benzin. Bei Druck kommt es dann zur Explosion“, schildert Dirk Hartig, der dabei ein Bild von einem heruntergekommen Zimmer zeigt, in dem eine fünfköpfige Familie lebt.

Was die Ärzte brauchen

Medikamentenlieferung und Krankenhausausstattung sind Schwerpunkte der humanitären Hilfe, die Pro Humanitate betreibt. „Das Wissen in der Ärzteschaft ist vorhanden; sie haben nur keine Materialen“, erklärt Hartig. Umso größer ist die Freude der Ingenieure Ulian Rotari, Marin Cerlat, Nicolai Borjan und dem angehenden Arzt Eugen Ciochina. Im Auftrag von Pro Humanitate reisten sie jetzt nach Konstanz, um im Vincentius-Krankenhaus die Einrichtungsgegenstände auszubauen und zu demontieren, um sie dann im Krankenhaus in Chisinau wieder einzubauen. Das Fachwissen ist unerlässlich, denn nicht alle Geräte sind aufgrund der veralteten Haustechnik in Moldawien kompatibel. Sie sind glücklich über die „alte“ Ausstattung, die in Moldawien jedoch einen großen Schritt in Richtung Modernität bedeutet.

Der Hilfstransport